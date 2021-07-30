Омичи уже два месяца не могут дождаться остановку у Старозагородной рощи

Старую остановку у Старозагородной рощи снесли еще два месяца назад. Ждать общественный транспорт жителям города приходится теперь под открытым небом. От палящего солнца и от дождей люди вынуждены прятаться под деревьями, ведь новый павильон здесь так и не появился. Нет даже временного навеса.