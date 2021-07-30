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Омичи уже два месяца не могут дождаться остановку у Старозагородной рощи

30 июля 2021, 09:19
Фото: https://vk.com/aomsk
Прежний павильон снесла администрация Советского округа. Ждать общественный транспорт приходится под дождем и палящим солнцем.

Старую остановку у Старозагородной рощи снесли еще два месяца назад. Ждать общественный транспорт жителям города приходится теперь под открытым небом. От палящего солнца и от дождей люди вынуждены прятаться под деревьями, ведь новый павильон здесь так и не появился. Нет даже временного навеса.

Возмущенные таким положением дел омичи поделились негодованием в социальных сетях. Подтвердили они свои слова фотографиями и видео. На фотографии видно, что местные жители вынуждены прятаться под деревьями от солнца, а на видео пассажиры в ожидании автобуса мокнут под тополями.

Город55 обратился за комментарием в Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Оказалось, что демонтаж остановки проводила администрация Советского округа.

«Сносом автопавильона занимался округ. В утвержденных адресных перечнях БУ г. Омска „УДХБ“ на обустройство остановок в 2021 года этой остановки нет. Заявок на обустройство данного остановочного комплекса после сноса прежней остановки от окружной администрации и от жителей в департамент дорожного хозяйства не поступало», — сообщила пресс-служба «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» г. Омска.

Как сообщили в пресс-службе УДХБ, вопрос установки нового остановочного павильона на контроле в мэрии.

#Новости#Благоустройство города#Омск#Общество
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