10 млн рублей потратят в Омске на уличное освещение

В рамках подпрограммы «Чистый и уютный город» программы «Формирование комфортной городской среды» ежегодно выделяют субсидии на уличное освещение городских территорий. В 2021 году на эти цели запланировано около 225 млн рублей. Эти бюджетные средства компенсируют затраты на электроэнергию для наружного освещения города (118,40 млн рублей), возместят затраты, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом линий наружного освещения города — 106,61 млн рублей.
В том числе 10 млн рублей будут направлены на восстановительный ремонт 10 линий с 337 светоточками общей протяженностью 8,3 км, после чего передадут их на баланс АО «Омскэлектро» по адресам:
— микрорайон «Космический»;
— ул. 2-я Затонская, от ул. Красный Путь до ул. 2-й Ледорезной;
— ул. Седова, от ул. 20 лет Октября, до ул. Луначарского, пер. Луначарского;
— ул. Красноярова, Катышева, Захарова в поселке Черемуховское;
— ул. Мурманская, Полюдова в поселке Новая Станица;
— подъезды к хоккейной академии «Авангард»;
— ул. Перелета, 23, 25, 29, бульвара Белова, ул. Макохи;
— ул. 1-й Красной Звезды, 79, 81;
— ул. Съездовская, от ул. 18-я Линия до ул. 20-я Линия;
— микрорайон «Кристалл».
«Кроме того 3 июня 2021 года между Минэнерго Омской области и администрацией города заключено соглашение о предоставлении трансферта на реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров. Объем финансирования — 60 млн руб., на эти средства предполагается замена существующих светильников на светодиодные светильники с устройством диммирования (изменения уровня освещенности) на 23 объектах улично-дорожной сети Омска», — сообщает пресс-служба омской мэрии со ссылкой на первого заместителя мэра Евгения Фомина.
На данный час на этих улицах установлено около двух тысяч светильников, которые после замены на новые помогут экономить потребляемую энергию, а применение диммирования позволит снизить потребление электроэнергии в ночное время на 30%.