10 млн рублей потратят в Омске на уличное освещение

«Кроме того 3 июня 2021 года между Минэнерго Омской области и администрацией города заключено соглашение о предоставлении трансферта на реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров. Объем финансирования — 60 млн руб., на эти средства предполагается замена существующих светильников на светодиодные светильники с устройством диммирования (изменения уровня освещенности) на 23 объектах улично-дорожной сети Омска», — сообщает пресс-служба омской мэрии со ссылкой на первого заместителя мэра Евгения Фомина.