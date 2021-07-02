Умер автор слов гимна Омской области Владимир Балачан

Владимир Балачан родился в в 1939 году в селе Старо-Ярково Новосибирской области. После службы в ракетных войсках работал в горкоме комсомола в Куйбышеве, был корреспондентом районной газеты. В 1977 году вошел в Союз писателей СССР. В 1981 году, после учебы в Москве на Высших литературных курсах при Литинституте Владимир Балачан переехал в Омск.