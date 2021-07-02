Умер автор слов гимна Омской области Владимир Балачан

Posted 2 июля 2021,, 05:11
Published 2 июля 2021,, 05:11
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Владимир Балачан родился в в 1939 году в селе Старо-Ярково Новосибирской области. После службы в ракетных войсках работал в горкоме комсомола в Куйбышеве, был корреспондентом районной газеты. В 1977 году вошел в Союз писателей СССР. В 1981 году, после учебы в Москве на Высших литературных курсах при Литинституте Владимир Балачан переехал в Омск.
Первое стихотворение он написал в 18 лет, его опубликовали в районной газете. Важной темой поэзии Владимира Балачана были связь с землей и родиной. Поэт стал лауреатом конкурсов «Мой Пушкин» и на лучший текст гимна Омской области (официально принят как гимн региона в 2004 году). Стал автором 16 поэтических книг, в том числе «Родимая Русь», «Космическое чувство», «Горизонты любви» и другие.
Прощание с Владимиром Балачаном состоится в субботу, 3 июля на ул. Перелета, 7 в 12:00. Город55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Балачана.