Борьба с дроблением бизнеса. Поможет ли омскому общепиту отмена НДС

И по-прежнему высокая доля налога на зарплату делает очень сложной экономику общепита. Надеемся на сохранение в Омской области пониженной ставки по УСН, в том числе для общественного питания, других секторов экономики. Если она будет сохранена, то тогда можно выровнять налоговую нагрузку на представителей сектора общепита», — сказал председатель регионального отделения «Опоры России» Александр Дерябин.