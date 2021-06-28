Борьба с дроблением бизнеса. Поможет ли омскому общепиту отмена НДС

Posted 28 июня 2021,, 05:35
Published 28 июня 2021,, 05:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Федеральные власти в попытке сгладить противоречия и обеспечить плавный переход на общую систему налогообложения отменяют НДС для бизнеса, решившего укрупниться. Разбираемся, как скажется нововведение на омской сфере общепита.
Данные статистики
По данным Омскстатата, на начало года в регионе работают более 600 организаций в сфере общественного питания, в основном малые предприятия. В 2020 году из-за коронавируса отрасль понесла наибольшие потери.
Динамика оборота в сфере общественного питания снизилась на 14%. Тем не менее по году цифра оборота предприятий получилась серьезная — 14.7 млрд рублей.
В этом году омский общепит постепенно восстанавливается. За пять месяцев 2021 года оборот достиг отметки 6.4 млрд рублей (в 2020 году за тот же период — 6 млрд рублей).
Действующая схема
Большинство предприятий общественного питания в Омской области работают по упрощенной системе налогообложения (УСН).
В ноябре прошлого года Законодательное собрание продлило действующие льготные налоговые ставки по УСН еще на один год.
Пониженная ставка налога установлена в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов. Условием применения таких ставок значится получение дохода по виду деятельности в объеме не менее 70% от общей суммы доходов. Причем вид экономической деятельности необязательно должен быть основным, он может быть указан у организации в качестве дополнительного.
По мнению эксперта в области налогообложения Карины Пономаревой, «упрощенка» сегодня — единственный способ выжить для омского общепита. Общая же система налогообложения (ОСН) с уплатой НДС и налога на прибыль для подавляющего большинства предприятий нерентабельна.
«Многие продукты облагаются НДС по ставке 10%. В то же время цена, по которой продукция ресторана реализуется потребителям, включает 20% НДС. Еще одна черта ресторанного бизнеса — трудозатратность. Однако расходы на оплату работы персонала не облагаются НДС, хотя они составляют существенную долю в общих затратах предприятия», — сказала эксперт.
Уход от налогов или оптимизация
Предприниматели в последнее время отмечают повышенное внимание налоговых органов к общепиту. Судя по всему, налоговики решили вплотную взяться за тех, кто в попытке оптимизации искусственно дробит бизнес.
Надо отметить, что само по себе дробление бизнеса не противоречит нормам законодательства, однако необходимо обоснование цели такого разделения.
Согласно разъяснениям ФНС России (письмо от 29 декабря 2018 года «О злоупотреблениях налоговыми преимуществами, установленными для малого бизнеса»), налоговое законодательство допускает возможность выбора налогоплательщиком того или иного метода учетной политики, которая при этом не должна использоваться для неправомерного сокращения налоговых поступлений в бюджет.
Характерными признаками схем ухода от налогов инспекторы определяют наличие единого контролирующего лица, дробление общего бизнес-процесса, отсутствие самостоятельности у подконтрольных лиц, использование общих ресурсов, их формальное распределение или безвозмездное предоставление.
Юристы предупреждают, что в таких случаях налоговики обычно складывают общий оборот и доначисляют налоги так, как если бы бизнес велся одной компанией-холдингом.
«Недостатком всех способов дробления бизнеса является высокий риск признания налоговым органом или судом такого дробления формальным, направленным исключительно на сохранение права применять специальные налоговые режимы и получение необоснованной налоговой выгоды. Это может повлечь за собой доначисление крупных сумм налогов и штрафов, а также возможно привлечение должностных лиц организаций и ИП к ответственности за неуплату налогов», — разъясняет Карина Пономарева.
Между тем омские предприниматели полагают, что в текущих условиях они вынуждены искать пути оптимизации. Объединение и переход местного общепита на ОСН (без льготы по НДС) приведет к резкому росту налоговой нагрузки и неизбежному банкротству многих предприятий, которые не смогут конкурировать с заведениями, работающими по УСН.
«Отношение общепита к предложениям объединить точки и платить по общей системе налогообложения строго негативное, так как большая часть всех участников рынка — это микро- и малый бизнес. Но в свете последних событий с отсылкой на отмену НДС появился зеленый коридор — работать без головной боли для ряда средних и крупных сетевых игроков общепита.
Однако применение такой схемы налогообложения целесообразно только для крупных сетевых игроков отрасли с оборотами от 200 млн рублей по году. Меньше — нет смысла», — сказал специалист в сфере автоматизации HoReCa, гендиректор компании «СофтБизнес» Дмитрий Войнов.
Освобождение от НДС
В июне на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент Владимир Путин предложил запустить с 2022 года пилотный проект по плавному переходу общепита с «упрощенки» на общий режим налогообложения. Решено, что осенью правительство РФ отберет 500 компаний, которые примут участие в эксперименте. По его итогам число участников, возможно, будет расширено.
На минувшей неделе Госдума РФ законодательно обеспечила регулирование эксперимента — приняла закон, освобождающий общепит от уплаты НДС.
Для освобождения от НДС предприятия должны соответствовать ряду условий. В частности, перемены коснутся только тех кафе и ресторанов, чьи ежегодные доходы не будут выше 2 млрд рублей. Помимо НДС организации смогут применять сниженные в два раза тарифы страховых взносов (15% вместо 30%) в отношении выплат, превышающих МРОТ.
По данным регионального минэкономики, на первый квартал этого года общую систему налогообложения в Омской области используют 45 предприятий общественного питания. Это компании в сферах обслуживания торжеств, быстрого питания, а также рестораны и кафе.
«В общественном питании ситуация с НДС обсуждалась года четыре, насколько помню. Главная проблема, которую озвучивали рестораторы, — серьезная налоговая нагрузка, связанная с этим необходимость использовать спецрежимы, что приводит к значительным затратам на ведение учета, бухгалтерии. Соответственно, оптимизация расходов сказывается на зарплате персонала, возможностях инвестиций в оборудование, развитие. Принятый закон многие эти вопросы снимает», — сказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко.
В омском отделении «Опоры России» поддерживают инициативу по обнулению ставки НДС для общепита, но при этом обращают внимание на необходимость сохранения пониженной ставки на «упрощенке» для омского бизнеса.
«Надо учитывать, что многие предприниматели сегодня находятся на упрощенной системе налогообложения. Будут ли они готовы объединять свои компании? Здесь надо считать. Все-таки для большинства малого и среднего бизнеса обнуление НДС никак не скажется на налогооблагаемой базе.
И по-прежнему высокая доля налога на зарплату делает очень сложной экономику общепита. Надеемся на сохранение в Омской области пониженной ставки по УСН, в том числе для общественного питания, других секторов экономики. Если она будет сохранена, то тогда можно выровнять налоговую нагрузку на представителей сектора общепита», — сказал председатель регионального отделения «Опоры России» Александр Дерябин.
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Омскому общепиту надо готовиться к переменам. Судя по всему, практика государственного налогообложения идет по пути укрупнения компаний, превращения их в холдинги. С точки зрения налоговых поступлений для власти значительно проще и выгоднее администрировать большие компании, чем возиться с мелочью.
Сегодня надо иметь в виду, что организации, решившиеся на дробление, попадают в зону риска. Налоговые органы все критичнее относятся к таким бизнес-схемам, воспринимая их как уход от налогов.
С другой стороны, можно понять и предпринимателей. Им сложно отказаться от дробления бизнеса, когда компания выросла, но отсутствует комфортный переходный режим с «упрощенки» на общую систему налогообложения.
Теперь механизм появился. Воспользуются ли им омские предприниматели и насколько эффективными окажутся принятые государством меры — пока не ясно.
Нельзя исключать, что в условиях экономических трудностей, вызванных коронавирусом, перевод общепита на ОСН приведет к банкротствам и не повысит, а наоборот, снизит поступления налогов в бюджет.