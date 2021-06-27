Внимание: газы! Сразу в трех округах Омска выявили загазованность

Posted 27 июня 2021,, 05:12
Published 27 июня 2021,, 05:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Первое отключение газоснабжения зафиксировано 26 июня в 15:35. Это коснулось первого подъезда дома № 73 на улице 3-я Молодежная. Причиной называют загазованность. Местная управляющая компания — «Триод». В аварийно-диспетчерской службе Городу55 сообщили, что им об отключении газа данных не поступало. Обратиться посоветовали в Омскгоргаз.
Аналогичная ситуация наблюдается в центре города, по адресу Маршала Жукова, 6. Там без ресурса остались жители пятого подъезда. Отключение произошло в 16:40. «Управляющая компания на Рабкоровской» также не смогла прокомментировать инцидент.
Не только Октябрьский и Центральный округа «затронула» загазованность. В списке значится и Советский округ: третий подъезда дома № 63 на улице Магистральная. Услуга по газоснабжению там перестала работать в 21:40. Обслуживающая организация «ЖКХ Сервис», сославшись на нерабочий день, не смогла предоставить комментарий по телефону.
Отметим, на сайте указаны предварительные дата и время включения газа: сегодня, 27 июня, в 17:00. Исполнителем работ значится АО «Омскгоргаз». Выяснить причину массовой загазованности мы попытались там, однако в нерабочее время все телефоны оказались недоступны. В аварийной службе, несмотря на ожидание, также не нашлось свободных операторов.