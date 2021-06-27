Внимание: газы! Сразу в трех округах Омска выявили загазованность

Отметим, на сайте указаны предварительные дата и время включения газа: сегодня, 27 июня, в 17:00. Исполнителем работ значится АО «Омскгоргаз». Выяснить причину массовой загазованности мы попытались там, однако в нерабочее время все телефоны оказались недоступны. В аварийной службе, несмотря на ожидание, также не нашлось свободных операторов.