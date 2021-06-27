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Posted 27 июня 2021,, 05:12

Published 27 июня 2021,, 05:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Внимание: газы! Сразу в трех округах Омска выявили загазованность

27 июня 2021, 05:12
26 июня сразу в трех округах Омска выявлена загазованность. Объектами стали жилые многоэтажки. В некоторых подъездах приостановили подачу газа. Информация об этом появилась на сайте «Мой дом».

Первое отключение газоснабжения зафиксировано 26 июня в 15:35. Это коснулось первого подъезда дома № 73 на улице 3-я Молодежная. Причиной называют загазованность. Местная управляющая компания — «Триод». В аварийно-диспетчерской службе Городу55 сообщили, что им об отключении газа данных не поступало. Обратиться посоветовали в Омскгоргаз.

Аналогичная ситуация наблюдается в центре города, по адресу Маршала Жукова, 6. Там без ресурса остались жители пятого подъезда. Отключение произошло в 16:40. «Управляющая компания на Рабкоровской» также не смогла прокомментировать инцидент.

Не только Октябрьский и Центральный округа «затронула» загазованность. В списке значится и Советский округ: третий подъезда дома № 63 на улице Магистральная. Услуга по газоснабжению там перестала работать в 21:40. Обслуживающая организация «ЖКХ Сервис», сославшись на нерабочий день, не смогла предоставить комментарий по телефону.

Отметим, на сайте указаны предварительные дата и время включения газа: сегодня, 27 июня, в 17:00. Исполнителем работ значится АО «Омскгоргаз». Выяснить причину массовой загазованности мы попытались там, однако в нерабочее время все телефоны оказались недоступны. В аварийной службе, несмотря на ожидание, также не нашлось свободных операторов.

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