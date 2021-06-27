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Posted 27 июня 2021,, 03:17

Published 27 июня 2021,, 03:17

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Третья волна. В Омске снова будет невыносимо жарко

27 июня 2021, 03:17
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. И если третью волну коронавируса официально не объявляли, то о третьей волне жары в Омской области говорить можно смело.

Уже сегодня, 27 июня, температура воздуха поднимется до +28 градусов. Хотя местами по области ожидают небольшой дождь, даже грозу. В отдельных районах порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

Ночью будет прохладнее +11… +16. Осадки сохранятся и повлекут за собой туман. Ветер успокоится: 1-6 метров в секунду.

Новая неделя начнется с +28. При этом дождь и гроза не покинут некоторые районы Омской области. Порывы ветра увеличатся до 10 метров в секунду.

В ночь с 28 на 29 июня может резко похолодать до +9 градусов. Ветер ожидается слабый. В отдельных областях — туман.

Во вторник столбик термометра достигнет отметки в +33. Осадков не прогнозируют. Порывы ветра — местами до 14 метров в секунду.

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