Третья волна. В Омске снова будет невыносимо жарко

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. И если третью волну коронавируса официально не объявляли, то о третьей волне жары в Омской области говорить можно смело.