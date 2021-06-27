Третья волна. В Омске снова будет невыносимо жарко

Posted 27 июня 2021,, 03:17
Published 27 июня 2021,, 03:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Уже сегодня, 27 июня, температура воздуха поднимется до +28 градусов. Хотя местами по области ожидают небольшой дождь, даже грозу. В отдельных районах порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
Ночью будет прохладнее +11… +16. Осадки сохранятся и повлекут за собой туман. Ветер успокоится: 1-6 метров в секунду.
Новая неделя начнется с +28. При этом дождь и гроза не покинут некоторые районы Омской области. Порывы ветра увеличатся до 10 метров в секунду.
В ночь с 28 на 29 июня может резко похолодать до +9 градусов. Ветер ожидается слабый. В отдельных областях — туман.
Во вторник столбик термометра достигнет отметки в +33. Осадков не прогнозируют. Порывы ветра — местами до 14 метров в секунду.