«Увезли сразу в морг». Минздрав прокомментировал рассказ родных умершей омички

Как рассказал омич, на следующий день после этого звонка семья самостоятельно забрала пациентку из больницы в состоянии комы. На следующий день ей стало хуже, она оказалась в предсмертном состоянии. По словам родных, вызванная скорая увезла женщину в Областную клиническую больницу, но там принимать ее отказались, порекомендовав снова отвезти в ККД. Там, по утверждению сына, «она оказалась сразу в морге».