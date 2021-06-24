Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июня 2021,, 07:12

Published 24 июня 2021,, 07:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Увезли сразу в морг». Минздрав прокомментировал рассказ родных умершей омички

24 июня 2021, 07:12
Родные перенесшей инсульт омички забрали ее из больницы в состоянии комы, вскоре она умерла. Омичи утверждают, что их принудили к этому. Ситуацию прокомментировали в областном Минздраве.

В редакцию Города55 обратились родные недавно умершей омички. В начале мая женщину доставили в Клинический кардиологический диспансер с инсультом. «Там она лежала в очень тяжелом состоянии 13 суток. 19 мая 2021 мне позвонил завотделением и поставил ультиматум: 10 минут на раздумье, или вы забираете пациента домой, или мы ее перевозим сразу в ковид-центр с отрицательными тестами на КОВИД», — поделился сын женщины.

Как рассказал омич, на следующий день после этого звонка семья самостоятельно забрала пациентку из больницы в состоянии комы. На следующий день ей стало хуже, она оказалась в предсмертном состоянии. По словам родных, вызванная скорая увезла женщину в Областную клиническую больницу, но там принимать ее отказались, порекомендовав снова отвезти в ККД. Там, по утверждению сына, «она оказалась сразу в морге».

Также к повествованию приложена аудиозапись, которая, по словам омича, содержит разговор с представителем ККД. На записи собеседник сына пациентки говорит, что ее больше не будут лечить от инсульта, а будут лечить от коронавирусной инфекции. Родные покойной считают, что ее лишили права на экстренную медицинскую помощь.

Ситуацию прокомментировали в областном Минздраве. «По имеющейся у нас информации, пациентка получала всю необходимую помощь, исходя из ее состояния, основных и сопутствующих заболеваний. Все действия согласовывались с родственниками, о чем есть соответствующие документы и аудиозаписи», — отметили в ведомстве.

Как добавили в региональном министерстве здравоохранения, омич может направить в ведомство официальное обращение, чтобы инициировать проверку. К нему можно приложить все имеющиеся документы, фотографии и др. Отправить обращение можно здесь.

«Также гражданин вправе обратиться в правоохранительные органы в установленном законом порядке», — добавили в Минздраве.

Сын женщины отмечает, что уже обращался в прокуратуру и Следственный комитет. По данным минздрава, в кардиодиспансере проходит проверка СК.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15