После аварии у КДЦ «Кристалл» в Омске решили перенести остановку

Сейчас в месте, куда собираются перенести остановку, уже есть остановочный пункт для автобусов и маршруток, которые поворачивают с улицы Химиков направо. Ранее здесь останавливались троллейбусы № 4 и 2, но больше года назад было решено скорректировать схему проезда троллейбусов. Теперь же весь транспорт, идущий со стороны Телецентра по проспекту Мира, будет останавливаться у дома № 50.
Исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец в разговоре с изданием пояснил, что перенос остановки стал необходим, но в мэрии это решение пока не согласовали. В связи с чем остановку решили перенести, не объясняется.
Отметим, что на перекрестке улицы Химиков и проспекта Мира в начале июня случилась серьезная авария, в которой пострадали пешеходы. Автомобиль влетел в островок безопасности, на котором стояли люди. Вадим Кормилец пояснил, что убирать этот островок безопасности не будут, — он предусмотрен там по ГОСТу. Одновременно с этим дорожники обновляют другой островок безопасности на проспекте Мира за улицей Химиков. Предполагается, что перенос остановки разгрузит аварийный островок, тем самым снизит вероятность аварий с пострадавшими пешеходами.