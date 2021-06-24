После аварии у КДЦ «Кристалл» в Омске решили перенести остановку

Отметим, что на перекрестке улицы Химиков и проспекта Мира в начале июня случилась серьезная авария, в которой пострадали пешеходы. Автомобиль влетел в островок безопасности, на котором стояли люди. Вадим Кормилец пояснил, что убирать этот островок безопасности не будут, — он предусмотрен там по ГОСТу. Одновременно с этим дорожники обновляют другой островок безопасности на проспекте Мира за улицей Химиков. Предполагается, что перенос остановки разгрузит аварийный островок, тем самым снизит вероятность аварий с пострадавшими пешеходами.