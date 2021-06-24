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После аварии у КДЦ «Кристалл» в Омске решили перенести остановку

После аварии у КДЦ «Кристалл» в Омске решили перенести остановку

24 июня 2021, 15:33
Фото: скриншот Google Карты
В омских Нефтяниках собираются перенести остановку общественного транспорта, которая находится на четной стороне проспекта Мира. Как сообщили изданию «Омск-Информ» в городском департаменте транспорта, остановку хотят передвинуть за перекресток с улицей Химиков.

Сейчас в месте, куда собираются перенести остановку, уже есть остановочный пункт для автобусов и маршруток, которые поворачивают с улицы Химиков направо. Ранее здесь останавливались троллейбусы № 4 и 2, но больше года назад было решено скорректировать схему проезда троллейбусов. Теперь же весь транспорт, идущий со стороны Телецентра по проспекту Мира, будет останавливаться у дома № 50.

Исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец в разговоре с изданием пояснил, что перенос остановки стал необходим, но в мэрии это решение пока не согласовали. В связи с чем остановку решили перенести, не объясняется.

Отметим, что на перекрестке улицы Химиков и проспекта Мира в начале июня случилась серьезная авария, в которой пострадали пешеходы. Автомобиль влетел в островок безопасности, на котором стояли люди. Вадим Кормилец пояснил, что убирать этот островок безопасности не будут, — он предусмотрен там по ГОСТу. Одновременно с этим дорожники обновляют другой островок безопасности на проспекте Мира за улицей Химиков. Предполагается, что перенос остановки разгрузит аварийный островок, тем самым снизит вероятность аварий с пострадавшими пешеходами.

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