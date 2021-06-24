Омич стал инвалидом на объекте «РЖД» и через Бастрыкина сдвинул уголовное дело

Омич выжил, попал в больницу, долгое время лечился, а после выписки и получил инвалидность 1 группы. Работодатель пострадавшего и представитель «РЖД» составили акт о несчастном случае на производстве. Вот только на его основании следователи Уральского Следственного управления на транспорте отказали в возбуждении уголовного дела. Это решение следствия мужчина обжаловал в суде и только после этого в апреле 2021 года было начато следствие по статье «Нарушение требований охраны труда».