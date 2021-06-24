Омич стал инвалидом на объекте «РЖД» и через Бастрыкина сдвинул уголовное дело

«По словам обратившегося к главе ведомства, 4 октября 2019 года он, будучи электромонтажником ООО «Корпорация Р-Индустрия», в составе бригады работал на изолирующей съемной вышке в парке приема и сортировки железнодорожной станции «Екатеринбург-Сортировочная». Во время отклонения геометрии контактной подвески изолирующего сопряжения, мужчина попал под рабочее напряжение и получил удар электрическим током», - сообщили Городу55 в СК РФ.
Омич выжил, попал в больницу, долгое время лечился, а после выписки и получил инвалидность 1 группы. Работодатель пострадавшего и представитель «РЖД» составили акт о несчастном случае на производстве. Вот только на его основании следователи Уральского Следственного управления на транспорте отказали в возбуждении уголовного дела. Это решение следствия мужчина обжаловал в суде и только после этого в апреле 2021 года было начато следствие по статье «Нарушение требований охраны труда».
«В разговоре с Александром Бастрыкиным мужчина посетовал на отсутствие каких-либо результатов по уголовному делу, и предположили, что его работодатель, который не должным образом оформил наряд на выполнение работ, а также сотрудники из филиала «РЖД», по мнению заявителя, преждевременно подавшие напряжение в момент происшествия, могут попросту уйти от ответственности», - поясняют в Следкоме.
После доклада и.о. руководителя Уральского следственного управления на транспорте Романа Кашина, Бастрыкин жестко раскритиковал работу следователей. Глава ведомства обвинил их в длительном бездействии, безынициативности и равнодушии к случившемуся с омичом, который почти полностью потерял трудоспособность.
«Глава СК РФ поручил в кратчайшие сроки окончить следствие, и незамедлительно организовать необходимую экспертизу в Судебно-экспертном центре СК России», - сообщили Городу55 в главке Следкома.
Теперь о ходе следствия по этому уголовному делу следователи будут еженедельно докладывать Александру Бастрыкину, а криминалистическое сопровождение обеспечит центральный аппарат ведомства.
Помимо этого, некоторых сотрудников Уральского следственного управления на транспорте, причастных к расследованию, ждет служебная проверка.