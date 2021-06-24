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Крупный омский бизнесмен решил переехать в Москву

Крупный омский бизнесмен решил переехать в Москву

24 июня 2021, 08:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омский предприниматель Андрей Колмогоров рассказал, что не может реализовать в Омске свои амбиции, сообщают «Коммерческие вести».

По информации издания, основатель сетей «Лаваш» и «Суши-маркет» Андрей Колмогоров собирается перевезти свой бизнес из Омска в Москву. По его словам, у него не получается реализовать свои амбиции в Омске.

Колмогоров утверждает, что в последние пару лет топчется на месте. Это связано с тем, что количество работающих магазинов остается неизменным.

Количество торговых точек, которые открываются равны по количеству тем, которые закрываются. Бизнесмен отмечает, что хочет видеть в стране порядка 1 тыс «Суши-маркетов» и около 2 тыс кафе стрит-фуда.

Предприниматель рассказал, что не хочет перебираться из родного города, потому что здесь у него пожилые родители, но другой альтернативы не видит. В ближайшие 3-5 лет он собирается работать в Москве.

#Новости#Экономика#Бизнес#Омск сегодня
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