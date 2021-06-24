Крупный омский бизнесмен решил переехать в Москву

По информации издания, основатель сетей «Лаваш» и «Суши-маркет» Андрей Колмогоров собирается перевезти свой бизнес из Омска в Москву. По его словам, у него не получается реализовать свои амбиции в Омске.
Колмогоров утверждает, что в последние пару лет топчется на месте. Это связано с тем, что количество работающих магазинов остается неизменным.
Количество торговых точек, которые открываются равны по количеству тем, которые закрываются. Бизнесмен отмечает, что хочет видеть в стране порядка 1 тыс «Суши-маркетов» и около 2 тыс кафе стрит-фуда.
Предприниматель рассказал, что не хочет перебираться из родного города, потому что здесь у него пожилые родители, но другой альтернативы не видит. В ближайшие 3-5 лет он собирается работать в Москве.