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Угрожает жизням прохожих. Омичи пожаловались на опасное соседство с деревом

Угрожает жизням прохожих. Омичи пожаловались на опасное соседство с деревом

23 июня 2021, 11:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «ЧП Омск» рассказали об опасном дереве, которое находится в Амурском поселке. Несколько дней назад от него отвалилась ветка и пробила стекло у припаркованного автомобиля.

Вчера, 22 июня, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от жителя Амурского поселка. Жилец дома № 1, расположенного на улице Поселок Козицкого, Игорь Шунько рассказал, что во дворе находится большой разрушающийся тополь. Высота дерева в полтора раза выше трехэтажного дома, возле которого он стоит.

«В кроне очень много сломанных веток с гнилой сердцевиной, — объяснил автор поста. — В субботу одна из таких веток упала на авто, стоящее под ним. Что было бы с водителем, если бы он был за рулем?».

Фото: Скриншот "ЧП Омск"

Омич рассказал, что управляющая компания не может кронировать это дерево, потому что рядом с ним находится электрический столб. Для проведения работ нужно все согласовать с поставщиком электроэнергии.

Автор поста отмечает, что такая ситуация продолжается уже несколько лет. И с течением времени все становится только хуже, потому что дерево угрожает безопасности прохожих. В пресс-службе городской администрации прокомментировали эту ситуацию.

«Жителям необходимо провести общее собрание собственников, после чего протокол собрания, реестр собственников, схему размещения деревьев во дворе, заявление о необходимости провести работы по сносу зеленых насаждений направить в окружную администрацию», — рассказали в ведомстве.

#Новости#Соцсети#Деревья#Общество#Омск сегодня
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