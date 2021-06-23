Угрожает жизням прохожих. Омичи пожаловались на опасное соседство с деревом

Вчера, 22 июня, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от жителя Амурского поселка. Жилец дома № 1, расположенного на улице Поселок Козицкого, Игорь Шунько рассказал, что во дворе находится большой разрушающийся тополь. Высота дерева в полтора раза выше трехэтажного дома, возле которого он стоит.
«В кроне очень много сломанных веток с гнилой сердцевиной, — объяснил автор поста. — В субботу одна из таких веток упала на авто, стоящее под ним. Что было бы с водителем, если бы он был за рулем?».
Омич рассказал, что управляющая компания не может кронировать это дерево, потому что рядом с ним находится электрический столб. Для проведения работ нужно все согласовать с поставщиком электроэнергии.
Автор поста отмечает, что такая ситуация продолжается уже несколько лет. И с течением времени все становится только хуже, потому что дерево угрожает безопасности прохожих. В пресс-службе городской администрации прокомментировали эту ситуацию.
«Жителям необходимо провести общее собрание собственников, после чего протокол собрания, реестр собственников, схему размещения деревьев во дворе, заявление о необходимости провести работы по сносу зеленых насаждений направить в окружную администрацию», — рассказали в ведомстве.