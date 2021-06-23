Омских таксистов наказали за плохую перевозку пассажиров

Пятеро водителей такси попались на нарушениях при перевозке пассажиров, а еще двое — на нарушении закона об ОСАГО. Кроме того, автоинспекторы остановили 29-летнего водителя Volkswagen Polo, который ехал за рулем в нетрезвом виде. На него завели административное дело, а машину отправили на стоянку.