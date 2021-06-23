Омских таксистов наказали за плохую перевозку пассажиров

В понедельник, 21 июня, омские автоинспекторы провели проверки, во время которых выяснили, насколько водители такси соблюдают правила дорожного движения. Во время этого рейда сотрудники ГИБДД выяснили, что таксисты допустили 40 нарушений.
При этом большая часть из них — 19 — была связана с нарушением ПДД. Также 13 водителей такси поймали на управлении автомобилями, у которых были технические неисправности.
Пятеро водителей такси попались на нарушениях при перевозке пассажиров, а еще двое — на нарушении закона об ОСАГО. Кроме того, автоинспекторы остановили 29-летнего водителя Volkswagen Polo, который ехал за рулем в нетрезвом виде. На него завели административное дело, а машину отправили на стоянку.