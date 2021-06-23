Минеева пожаловалась на недостаток условий для молодых бизнесменов в субъектах РФ

По словам Минеевой, сегодня предпринимательскую активность проявляют даже школьники. Однако им не создают условий, при которых молодые предприниматели могли бы как можно раньше погрузиться в ресурсную среду. Другими словами, отсутствует связка с бизнесменом, готовым принять предлагаемую молодым человеком идею и вложить средства в ее реализацию. Об этом информирует newstracker.ru.