Минеева пожаловалась на недостаток условий для молодых бизнесменов в субъектах РФ

По словам Минеевой, сегодня предпринимательскую активность проявляют даже школьники. Однако им не создают условий, при которых молодые предприниматели могли бы как можно раньше погрузиться в ресурсную среду. Другими словами, отсутствует связка с бизнесменом, готовым принять предлагаемую молодым человеком идею и вложить средства в ее реализацию. Об этом информирует newstracker.ru.
Вместе с тем доля активной молодежи быстро растет. Лишь в одной Москве предприниматели младше 25 лет уже создали 13 000 стартапов. Эксперты рассказали, что эпидемия коронавируса показала готовность более амбициозной и позитивно настроенной молодежи после ограничительных мер быстрее остальных возвратиться к ведению бизнеса, его развитию и инвестированию.
Проблемы, которые касаются поддержки молодых людей и вовлечения их в предпринимательскую деятельность, особенно в регионах, специалисты обсуждали в начале лета. Происходило это на Петербургском международном экономическом форуме. Там команда Татьяны Минеевой создала специальную площадку. На ней начинающим бизнесменам давали практические советы по дальнейшему развитию их проектов.
Эксперты пришли к выводу, что именно власти должны предоставлять молодым людям все необходимые возможности для их самореализации в предпринимательском деле. Данные вложения в будущем окупятся вкладом начинающих бизнесменов в экономику России.
Однако чтобы обеспечить беспроблемный вход начинающих предпринимателей в бизнес и повысить привлекательность условий его ведения, нужны дополнительные регуляторные механизмы и организационные инструменты.
Акцент надо делать на образовании, формировании культуры молодежного бизнеса, оказании помощи молодежи при вхождении в бизнес путем выделения грантов и инвестиций.
В прошлом в столице Российской Федерации реализовали один из просветительских проектов, который должен поддержать начинающих предпринимателей. Речь идет о Молодежной школе уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве (MOS.МШУ). Кураторами проекта стали столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева и департамент образования и науки правительства Москвы.
По мнению специалистов, молодежный бизнес очень важен для решения социально-экономических проблем. Здесь имеются в виду сокращение уровня безработицы за счет создания дополнительных рабочих мест и подготовка профессиональных кадров. Молодежное предпринимательство заслуживает самого пристального внимания как со стороны региональных властей, так и на федеральном уровне.