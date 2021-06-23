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Минеева пожаловалась на недостаток условий для молодых бизнесменов в субъектах РФ

Минеева пожаловалась на недостаток условий для молодых бизнесменов в субъектах РФ

23 июня 2021, 22:44
Фото: фрагмент видео
Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева считает, что в российских регионах слишком мало условий для предпринимательской активности. В итоге начинающие бизнесмены не могут себя реализовать.

По словам Минеевой, сегодня предпринимательскую активность проявляют даже школьники. Однако им не создают условий, при которых молодые предприниматели могли бы как можно раньше погрузиться в ресурсную среду. Другими словами, отсутствует связка с бизнесменом, готовым принять предлагаемую молодым человеком идею и вложить средства в ее реализацию. Об этом информирует newstracker.ru.

Вместе с тем доля активной молодежи быстро растет. Лишь в одной Москве предприниматели младше 25 лет уже создали 13 000 стартапов. Эксперты рассказали, что эпидемия коронавируса показала готовность более амбициозной и позитивно настроенной молодежи после ограничительных мер быстрее остальных возвратиться к ведению бизнеса, его развитию и инвестированию.

Проблемы, которые касаются поддержки молодых людей и вовлечения их в предпринимательскую деятельность, особенно в регионах, специалисты обсуждали в начале лета. Происходило это на Петербургском международном экономическом форуме. Там команда Татьяны Минеевой создала специальную площадку. На ней начинающим бизнесменам давали практические советы по дальнейшему развитию их проектов.

Эксперты пришли к выводу, что именно власти должны предоставлять молодым людям все необходимые возможности для их самореализации в предпринимательском деле. Данные вложения в будущем окупятся вкладом начинающих бизнесменов в экономику России.

Однако чтобы обеспечить беспроблемный вход начинающих предпринимателей в бизнес и повысить привлекательность условий его ведения, нужны дополнительные регуляторные механизмы и организационные инструменты.

Акцент надо делать на образовании, формировании культуры молодежного бизнеса, оказании помощи молодежи при вхождении в бизнес путем выделения грантов и инвестиций.

В прошлом в столице Российской Федерации реализовали один из просветительских проектов, который должен поддержать начинающих предпринимателей. Речь идет о Молодежной школе уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве (MOS.МШУ). Кураторами проекта стали столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева и департамент образования и науки правительства Москвы.

По мнению специалистов, молодежный бизнес очень важен для решения социально-экономических проблем. Здесь имеются в виду сокращение уровня безработицы за счет создания дополнительных рабочих мест и подготовка профессиональных кадров. Молодежное предпринимательство заслуживает самого пристального внимания как со стороны региональных властей, так и на федеральном уровне.

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