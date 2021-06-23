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Минеева оценила предложение создать в Москве «бесковидные» кальянные

Минеева оценила предложение создать в Москве «бесковидные» кальянные

23 июня 2021, 23:51
Фото: pxhere.com
Ассоциация кальянной индустрии выступила с инициативой о создании в российской столице свободных от ковида кальянных. По словам бизнес-омбудсмена Москвы Татьяна Минеевой, это предложение ассоциация выдвинула еще весной текущего года.

В разговоре с tass.ru Минеева подчеркнула: в предложении ассоциации содержатся методические рекомендации для кальянных, которые дадут им возможность продолжить работать легально. Весной эти рекомендации были направлены на изучение главному санитарному врачу страны. Только в 2021 году, сообщила Минеева, количество закрывшихся в Москве кальянных составило 86.

Инициатива ассоциации нашла поддержку у аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Как отметил советник бизнес-омбудсмена РФ Антон Свириденко, в данный момент ищут гибкие решения, которые помогут не только не закрывать кальянный бизнес и стимулировать вакцинацию в этой сфере, но и формировать безопасные условия труда для гостей и сотрудников кальянных. По мнению Свириденко, то, что в заведениях отсутствует внутренний регламент, является одной из проблем кальянного бизнеса.

По его словам, в Москве сейчас это идея COVID-free ресторанов. «Поэтому идею создания COVID-free кальянных мы одобряем, но при условии выполнения регламентов Роспотребнадзора», — сказал он.

Свириденко подчеркнул, что аппарат уже обращался в Роспотребнадзор с предложением выпустить для кальянных отдельные рекомендации по безопасности. По заявлению владельцев этих заведений, они готовы к ужесточению требований. Речь, в частности, идет о том, что кальяны должны обрабатываться паром каждые полчаса, а клиентам необходимо предоставлять индивидуальное оборудование.

Свириденко отметил, что буквально в мае пришел ответ из Роспотребнадзора. Регламент, который предложила отрасль, в ведомстве доработали и готовы использовать. Свириденко выразил надежду на успешное завершение планомерной работы по восстановлению кальянной индустрии.

По заявлению самого президента Ассоциации кальянной индустрии Артема Николашина, в данный момент готовят предложения по организации COVID-free кальянных. В них услуги будут оказывать исключительно тем гостям, у кого есть прививки от коронавируса. При этом такое ограничение распространится на все московские клубы.

Николашин также подчеркнул, что сегодня в стране более 20 тыс. кальянных, работающих под сетевыми брендами и с общими стандартами. Каждый год они отчисляют в бюджет 12 млрд руб. Однако запрет на курение кальяна, который длится с весны 2020 года, поставил легальный бизнес в этом сегменте под угрозу уничтожения.

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