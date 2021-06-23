Минеева оценила предложение создать в Москве «бесковидные» кальянные

Инициатива ассоциации нашла поддержку у аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Как отметил советник бизнес-омбудсмена РФ Антон Свириденко, в данный момент ищут гибкие решения, которые помогут не только не закрывать кальянный бизнес и стимулировать вакцинацию в этой сфере, но и формировать безопасные условия труда для гостей и сотрудников кальянных. По мнению Свириденко, то, что в заведениях отсутствует внутренний регламент, является одной из проблем кальянного бизнеса.