Авиакомпанию S7 оштрафовали за задержку рейса на 12 часов

Инцидент произошел в Омском аэропорту утром 6 марта 2021 года. Из-за погодных условий самолет не смог вовремя отправиться в московское Домодедово, но пассажиров о задержке решили не предупреждать. После посадки пассажирам пришлось еще около трех часов сидеть на борту в ожидании отправки, однако даже после истечения этого времени самолет не взлетел.