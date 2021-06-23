Авиакомпанию S7 оштрафовали за задержку рейса на 12 часов

Инцидент произошел в Омском аэропорту утром 6 марта 2021 года. Из-за погодных условий самолет не смог вовремя отправиться в московское Домодедово, но пассажиров о задержке решили не предупреждать. После посадки пассажирам пришлось еще около трех часов сидеть на борту в ожидании отправки, однако даже после истечения этого времени самолет не взлетел.
«Авиакомпанией не было своевременно организовано информирование 163 пассажиров об изменении расписания движения воздушного судна по маршруту, указанному в договоре воздушной перевозки, в связи с чем пассажиры, находящиеся на протяжении 3-х часов на борту воздушного судна, не смогли убыть домой, разместиться в гостинице или иным образом распорядиться своим временем», — сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
В качестве наказания авиакомпании внесли представление об устранении нарушений, а также региональное Управление Роспотребнадзора привлекло компанию к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям». Предприятию за это нарушение пришлось заплатить 20 тыс рублей.