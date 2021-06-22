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Омская область быстрее соседей рассчитывается по зарплатным долгам

Омская область быстрее соседей рассчитывается по зарплатным долгам

22 июня 2021, 17:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
Город55 ознакомился со статистикой Росстата о задолженности по заработной плате на 1 июня 2021 года в Сибирском федеральном округе.

Для начала расскажем, что на указанную дату суммарная задолженность по зарплате в РФ составила 1 млрд 585,5 млн рублей и по сравнению с 1 мая 2021 года подросла на 33,4 млн рублей или на 2,2%.

Что касается СФО, то там работникам задолжали 205,7 млн рублей, что на 2,4% больше, чем месяцем ранее.

Первое место по задолженности в Сибири у Кемеровской области – 72,3 млн рублей, вторую строчку занимает Новосибирская области – 51,7 млн рублей, а замыкает тройку Красноярский край с 46,2 млн рублей.

Омская область расположилась на пятой строчке, у нас долги по зарплате зафиксированы на уровне в 8,3 млн рублей. Немного опережают омичей работодатели Алтайского края с задолженностью в 9 млн рублей.

В других же субъектах федерального округа задолженность по заработной плате выглядит так: Иркутская область – 8,1 млн рублей, Республика Тыва – 6,2 млн рублей, Республика Алтай – 2,2 млн рублей, Томская область – 1,5 млн рублей и наконец менее всего должны трудящимся Республики Хакасия – всего 300 тысяч рублей.

Отдельно отметим, что в Омской области с 1 мая по 1 июня 2021 года задолженность снизилась на 34,2 %.

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