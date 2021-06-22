К банкротству омского «Новатора» собираются присоединиться еще четыре фирмы

Первым требование о включении в реестр кредиторов поступило от ООО «ТД «Мегаполис». Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Москве и занимается торговлей напитками. Кредитор просит взыскать с «Новатора» долг в размере 1 093 102.21 рубля и еще 48 877.50 рубля пени.
Вторым кредитором стала компания ООО «Омск Инвест Лидер», которая, согласно открытым данным, занимается производством бумаги и изделий хозяйственного назначения. Фирма потребовала с компании Пономарева 76 154.54 рубля.
Третьим кредитором стала ФНС России. Она требует с «Новатора» долг по налогам в размере 208 825.10 рубля. Последним попросил включить его в список кредиторов ООО «Айсберг 8». Компания зарегистрирована в Омске и среди прочих видов деятельности занимается торговлей различной продукцией. Она заявила о долге в 18 тыс рублей.
Напомним, омского предпринимателя Арсена Пономарева признали банкротом в январе 2021 года. В списке кредиторов уже значатся Димитрий Галаванов и даже Сергей Калинин.