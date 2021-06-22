К банкротству омского «Новатора» собираются присоединиться еще четыре фирмы

Третьим кредитором стала ФНС России. Она требует с «Новатора» долг по налогам в размере 208 825.10 рубля. Последним попросил включить его в список кредиторов ООО «Айсберг 8». Компания зарегистрирована в Омске и среди прочих видов деятельности занимается торговлей различной продукцией. Она заявила о долге в 18 тыс рублей.