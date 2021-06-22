Аналитики OneTwoTrip зафиксировали повышенный спрос на авиабилеты в Турцию

Как сообщает RT, с того момента, как воздушные границы между Россией и Турецкой Республикой были открыты, авиабилеты в эту страну пользователи стали искать в 3,5 раза чаще, чем раньше. Наиболее часто наши соотечественники запрашивали билеты в Анталью (48% поисков), Стамбул (41%) и Даламан (4%).