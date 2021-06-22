Аналитики OneTwoTrip зафиксировали повышенный спрос на авиабилеты в Турцию

Как сообщает RT, с того момента, как воздушные границы между Россией и Турецкой Республикой были открыты, авиабилеты в эту страну пользователи стали искать в 3,5 раза чаще, чем раньше. Наиболее часто наши соотечественники запрашивали билеты в Анталью (48% поисков), Стамбул (41%) и Даламан (4%).
Также можно отметить возросший более чем вдвое спрос на перелеты в Болгарию: посетители сайта мониторят стоимость перелетов в Бургас (63%), Варну (19%) и Софию (17%).
Италией россияне стали интересоваться на 35% чаще, Иорданией — на 20%, Ирландией — на 25%.
Другие направления для отдыха, популярные ранее, сейчас, наоборот, не вызывают никакого ажиотажа. Так, количество запросов, относящихся к Хорватии и Сербии, упало на 30%, на 25% реже граждане интересуются авиабилетами в Армению и на 17% — на Кипр. Особых изменений спроса на билеты в Грецию, Соединенные Штаты, Северную Македонию за последние несколько дней не отмечено.