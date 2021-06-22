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Аналитики OneTwoTrip зафиксировали повышенный спрос на авиабилеты в Турцию

Аналитики OneTwoTrip зафиксировали повышенный спрос на авиабилеты в Турцию

22 июня 2021, 20:22
Фото: pixabay.com
Специалисты сервиса по планированию отдыха OneTwoTrip отметили, что спрос на авиабилеты в страны, с которыми у России возобновилось авиасообщение, стремительно меняется. Так, по результатам поисков на сайте, совершаемых 19 и 20 июня, существенно возрос интерес к перелетам из России в Турцию.

Как сообщает RT, с того момента, как воздушные границы между Россией и Турецкой Республикой были открыты, авиабилеты в эту страну пользователи стали искать в 3,5 раза чаще, чем раньше. Наиболее часто наши соотечественники запрашивали билеты в Анталью (48% поисков), Стамбул (41%) и Даламан (4%).

Также можно отметить возросший более чем вдвое спрос на перелеты в Болгарию: посетители сайта мониторят стоимость перелетов в Бургас (63%), Варну (19%) и Софию (17%).

Италией россияне стали интересоваться на 35% чаще, Иорданией — на 20%, Ирландией — на 25%.

Другие направления для отдыха, популярные ранее, сейчас, наоборот, не вызывают никакого ажиотажа. Так, количество запросов, относящихся к Хорватии и Сербии, упало на 30%, на 25% реже граждане интересуются авиабилетами в Армению и на 17% — на Кипр. Особых изменений спроса на билеты в Грецию, Соединенные Штаты, Северную Македонию за последние несколько дней не отмечено.

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