Правительство РФ выделит Омской области еще 2.6 млрд рублей на новую «Арену Омск»

Решение о выделении региону дополнительных средств в федеральном центре приняли в июне этого года, рассказали в региональном правительстве. Из бюджета области в этом году на строительства комплекса потратят 395.8 млн рублей.
Напомним, ледовый комплекс «Арена Омск» на 12 тыс зрителей возводится на месте старого на средства Газпромнефти, также деньги выделяются из федерального и областного бюджетов. Стоимость проекта оценивается в 12 млрд рублей.
Закончить строительство «Арены» должны в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею. К этому событию в городе уже разработали гостевые маршруты, ведется строительство нескольких гостиниц.