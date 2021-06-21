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Правительство РФ выделит Омской области еще 2.6 млрд рублей на новую «Арену Омск»

Правительство РФ выделит Омской области еще 2.6 млрд рублей на новую «Арену Омск»

21 июня 2021, 17:45
Фото: hawk.ru
В правительстве РФ одобрили федеральный транш размером 2.56 млрд рублей на строительство ледового дворца «Арена Омск». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Решение о выделении региону дополнительных средств в федеральном центре приняли в июне этого года, рассказали в региональном правительстве. Из бюджета области в этом году на строительства комплекса потратят 395.8 млн рублей.

Напомним, ледовый комплекс «Арена Омск» на 12 тыс зрителей возводится на месте старого на средства Газпромнефти, также деньги выделяются из федерального и областного бюджетов. Стоимость проекта оценивается в 12 млрд рублей.

Закончить строительство «Арены» должны в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею. К этому событию в городе уже разработали гостевые маршруты, ведется строительство нескольких гостиниц.

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