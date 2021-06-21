Опасность приближается. В Омской области растет количество инфицированных

По данным на 21 июня, в Омской области выявили 119 случаев заражения COVID-19. Из них 104 человека лечатся на дому. Общее количество зараженных выросло до 49 163 омичей.
Из больниц выписались 24 человека. С начала пандемии больницы покинули 41 497 жителей. В списке умерших находятся 1480 жителей, из которых двое скончались за прошлые сутки.
Напомним, что глава омского Минтруда Владимир Куприянов подписал официальное обращение к работодателям. В нем он указал, что сотрудников необходимо вакцинировать от ковида.
Руководителей попросили мотивировать работников своим примером, а также платить сдачу анализов на антитела. Кроме того, сотрудникам попросили выделить выходной в день вакцинирования и день отдыха на следующий день.