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Опасность приближается. В Омской области растет количество инфицированных

Опасность приближается. В Омской области растет количество инфицированных

21 июня 2021, 17:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Региональный Минздрав опубликовал свежую информацию о зараженных, выздоровевших и умерших.

По данным на 21 июня, в Омской области выявили 119 случаев заражения COVID-19. Из них 104 человека лечатся на дому. Общее количество зараженных выросло до 49 163 омичей.

Из больниц выписались 24 человека. С начала пандемии больницы покинули 41 497 жителей. В списке умерших находятся 1480 жителей, из которых двое скончались за прошлые сутки.

Напомним, что глава омского Минтруда Владимир Куприянов подписал официальное обращение к работодателям. В нем он указал, что сотрудников необходимо вакцинировать от ковида.

Руководителей попросили мотивировать работников своим примером, а также платить сдачу анализов на антитела. Кроме того, сотрудникам попросили выделить выходной в день вакцинирования и день отдыха на следующий день.

#Новости#Минздрав#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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