Все дороги ведут к «Арене». В Омске определились с гостевыми маршрутами к МЧМ-2023

Первый и второй гостевой маршрут начинается на Русско-Полянском тракте, третий и четвертый — на Черлакском тракте. Начало пятого маршрута обозначено на Сыропятском тракте, шестого — на Тюкалинском и седьмого — на Исилькульском тракте. Последний маршрут является самым коротким, он проходит по бульвару Архитекторов и приводит гостей прямо к «Арене Омск».