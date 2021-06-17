Все дороги ведут к «Арене». В Омске определились с гостевыми маршрутами к МЧМ-2023

Всего в списке семь маршрутов, проходящие через разные районы города и заканчивающиеся у новой «Арены Омск».
Первый и второй гостевой маршрут начинается на Русско-Полянском тракте, третий и четвертый — на Черлакском тракте. Начало пятого маршрута обозначено на Сыропятском тракте, шестого — на Тюкалинском и седьмого — на Исилькульском тракте. Последний маршрут является самым коротким, он проходит по бульвару Архитекторов и приводит гостей прямо к «Арене Омск».
Каждый из гостевых маршрутов должен быть благоустроен к 1 декабря 2022 году. На всех участках должен быть ровный асфальт, а вдоль дорог — праздничная иллюминация, говорится в документе.