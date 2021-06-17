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В Омской области вдвое вырос объем средств дорожного фонда

17 июня 2021, 05:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области существенно увеличилась доля дорог, соответствующих нормативным требованиям. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков в сегодняшнем отчете о деятельности областного правительства.

По оценкам губернатора, регион достиг хороших показателей в дорожном строительстве: отмечается улучшение по ключевым параметрам развития дорожного комплекса. В частности, в настоящее время 42% дорог регионального и межмуниципального значения соответствуют нормативным требованиям. Что касается городской агломерации, цифра еще выше — около 75%. Для сравнения: в 2017 году удовлетворяли нормативам 36% и 50% дорог соответственно.

На 19% по сравнению с 2019 годом увеличился объем средств дорожного фонда региона: в 2020 году он составил 12 млрд рублей. Если сравнить с 2017 годом, рост двукратный.

#Новости#Дороги#Александр Бурков#Общество
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