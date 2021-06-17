В Омской области вдвое вырос объем средств дорожного фонда

По оценкам губернатора, регион достиг хороших показателей в дорожном строительстве: отмечается улучшение по ключевым параметрам развития дорожного комплекса. В частности, в настоящее время 42% дорог регионального и межмуниципального значения соответствуют нормативным требованиям. Что касается городской агломерации, цифра еще выше — около 75%. Для сравнения: в 2017 году удовлетворяли нормативам 36% и 50% дорог соответственно.