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В Омске нашли способ улучшить экологическую обстановку

17 июня 2021, 12:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
В правительстве Омской области нашли способ улучшить экологическую обстановку в городе и регионе в целом. Перевозчиков, которые используют транспорт на природном газе, освободили от уплаты транспортного налога, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Депутаты областного Законодательного собрания решили на три года освободить перевозчиков от транспортного налога, если после 1 января 2021 года они закупили транспорт на природном газе, например, метане. При этом год выпуска автомобиля должен совпадать с годом его регистрации на налогоплательщика или быть на один год старше.

Предполагается, что этот закон не только стимулирует перевозчиков обновить автотранспорт, но и повлияет на экологическую ситуацию в городе в лучшую сторону.

«Природный газ является доступным и эффективным альтернативным видом моторного топлива, считается более экологически чистым. Перевод общественного транспорта на природный газ направлен на улучшение экологической обстановки в регионе, так как позволяет снизить количество выбросов вредных веществ в атмосферу», — объяснили в региональном Минэкономики.

В пресс-службе областного правительства добавили, что за последние два года Омская область закупила 200 единиц транспорта, работающего на природном газе. В дальнейшем пассажирский автотранспорт продолжат обновлять.

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