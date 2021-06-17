В Омске нашли способ улучшить экологическую обстановку

Депутаты областного Законодательного собрания решили на три года освободить перевозчиков от транспортного налога, если после 1 января 2021 года они закупили транспорт на природном газе, например, метане. При этом год выпуска автомобиля должен совпадать с годом его регистрации на налогоплательщика или быть на один год старше.