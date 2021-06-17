Три экстраординарные новости четверга в Омске, которые расскажут о последних событиях

Новость № 2. Экологичная. Омичи в очередной раз перестали дышать свежим и чистым воздухом, вместо этого, как оказалось, им приходилось вдыхать фенол, сероводород и аммиак. Однако наказать виновников загрязнения воздуха в Минприроды не могут: загрязнителей контролирует федеральный Росприроднадзор, и наказывать их может только он. Вдобавок к этому глава регионального Минприроды Илья Лобов сделал шокирующее заявление. А в Минэкономики региона нашли еще один способ улучшить экологическую обстановку в регионе.