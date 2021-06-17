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Три экстраординарные новости четверга в Омске, которые расскажут о последних событиях

17 июня 2021, 14:00
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Коррупционная. Омских борцов с коррупцией Васильева и Дубровского отправили в колонию на 3 года за вымогательство и получение миллионной взятки от омского риелтора Галины Савиной. Прокуроры запрашивали для экс-полицейских сроки втрое больше.

Омских борцов с коррупцией Васильева и Дубровского отправили в колонию на 3 года
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Новость № 2. Экологичная. Омичи в очередной раз перестали дышать свежим и чистым воздухом, вместо этого, как оказалось, им приходилось вдыхать фенол, сероводород и аммиак. Однако наказать виновников загрязнения воздуха в Минприроды не могут: загрязнителей контролирует федеральный Росприроднадзор, и наказывать их может только он. Вдобавок к этому глава регионального Минприроды Илья Лобов сделал шокирующее заявление. А в Минэкономики региона нашли еще один способ улучшить экологическую обстановку в регионе.

Новость № 3. Насильственная. Омские силовики сообщили о череде историй об изнасиловании малолетних. Недавно в Знаменском районе арестовали мужчину, которого заподозрили в насилии над 7-летней девочкой. Позже выяснилось, что он мог приставать сразу к троим детям. А мужчину, который несколько лет приставал к детям своей сожительницы, наконец арестовали.

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