Пугающая стабильность. Омичи снова столкнулись с ночными выбросами

Вчера вечером, 16 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» начали появляться многочисленные жалобы на выбросы. Жители центра города, Левобережья и Нефтяников начали массово жаловаться на неприятный запах.
Чаще всего речь шла о химическом запахе, сероводороде и сильной гари. Жители рассказали, что чувствовали вонь на следующих улицах: Дианова, Кирова, Полторацкая, Чокана Валиханова, Дмитриева, Масленникова, 10 лет Октября, Иркутская, Комарова, транссибирская, Конева, Ватутина, проспект Мира и другие.
Согласно информации Обь-Иртышского УГМС, 17 июня с 00:00 до 11:00 в городе установится режим неблагоприятных метеорологических условий, который будет мешать рассеиваться вредным примесям. Однако в течение дня уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.