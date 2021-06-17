Пугающая стабильность. Омичи снова столкнулись с ночными выбросами

Чаще всего речь шла о химическом запахе, сероводороде и сильной гари. Жители рассказали, что чувствовали вонь на следующих улицах: Дианова, Кирова, Полторацкая, Чокана Валиханова, Дмитриева, Масленникова, 10 лет Октября, Иркутская, Комарова, транссибирская, Конева, Ватутина, проспект Мира и другие.