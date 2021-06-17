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Пугающая стабильность. Омичи снова столкнулись с ночными выбросами

17 июня 2021, 01:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Проект „Дыши“ Омск» сообщили, что жители сразу нескольких районов чувствовали сильную вонь.

Вчера вечером, 16 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» начали появляться многочисленные жалобы на выбросы. Жители центра города, Левобережья и Нефтяников начали массово жаловаться на неприятный запах.

Чаще всего речь шла о химическом запахе, сероводороде и сильной гари. Жители рассказали, что чувствовали вонь на следующих улицах: Дианова, Кирова, Полторацкая, Чокана Валиханова, Дмитриева, Масленникова, 10 лет Октября, Иркутская, Комарова, транссибирская, Конева, Ватутина, проспект Мира и другие.

Согласно информации Обь-Иртышского УГМС, 17 июня с 00:00 до 11:00 в городе установится режим неблагоприятных метеорологических условий, который будет мешать рассеиваться вредным примесям. Однако в течение дня уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.

Фото: "Город55"

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