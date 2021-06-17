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Пропал три дня назад. Найден омич, исчезнувший при купании в парке «Бенилюкс»

17 июня 2021, 08:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
Городу55 стала известна личность мужчины, которого в среду, 16 июня 2021 года, выловили в протоке Иртыша напротив парка Победы. Как оказалось – это пропавший три дня назад житель Омска

Напомним, ночью в воскресенье, 13 июня, поступило сообщение из парка «Бенилюкс» на улице Суворова в Старом Кировске Омска, что там при купании в протоке Иртыша, возможно, утонул 32-летний мужчина. Сразу же обнаружить тело спасатели не смогли.

«В 18:09 недалеко от берега в районе улицы Суворова 110 из Иртыша было извлечено тело мужчины. По приметам и одежде был опознан житель Омска, который утонул при купании в парке «Бенилюкс», - пояснил Городу55 источник в экстренных службах города.

На берег тело достали очевидцы, после чего, как сообщает в паблике «Инцидент Омск» одна из присутствующих, двое неизвестных сняли с утопленника золотую цепь и быстро ретировались.

#Новости#Происшествия
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