Пропал три дня назад. Найден омич, исчезнувший при купании в парке «Бенилюкс»

«В 18:09 недалеко от берега в районе улицы Суворова 110 из Иртыша было извлечено тело мужчины. По приметам и одежде был опознан житель Омска, который утонул при купании в парке «Бенилюкс», - пояснил Городу55 источник в экстренных службах города.