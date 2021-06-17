Переключился на детей. Омский насильник два года измывался над детьми возлюбленной

«В 2018 -2020 годах обвиняемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних детей сожительницы», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Отметим, что ранее обвиняемый уже был судим за изнасилование, однако маму детей этот факт не остановил.
В данный момент следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах этого преступления, в частности, почему два года никто не замечал противоправных действий.
Напомним, 17 июня 2021 года, стало известно еще об одном сексуальном преступлении в отношении детей. В Знаменском районе Омской области, за развратные и сексуальные насильственные действия был задержан 33-летний местный житель. Как сообщал Город55, мужчина подозревается в домогательствах к 6-8-летним подружкам своей дочери.