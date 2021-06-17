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Переключился на детей. Омский насильник два года измывался над детьми возлюбленной

17 июня 2021, 10:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 40-летнего подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Жертвами мужчины, по данным следствия, стали дети его возлюбленной.

«В 2018 -2020 годах обвиняемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних детей сожительницы», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Отметим, что ранее обвиняемый уже был судим за изнасилование, однако маму детей этот факт не остановил.

В данный момент следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах этого преступления, в частности, почему два года никто не замечал противоправных действий.

Напомним, 17 июня 2021 года, стало известно еще об одном сексуальном преступлении в отношении детей. В Знаменском районе Омской области, за развратные и сексуальные насильственные действия был задержан 33-летний местный житель. Как сообщал Город55, мужчина подозревается в домогательствах к 6-8-летним подружкам своей дочери.

#Новости#Криминал#Происшествия
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