Переключился на детей. Омский насильник два года измывался над детьми возлюбленной

Напомним, 17 июня 2021 года, стало известно еще об одном сексуальном преступлении в отношении детей. В Знаменском районе Омской области, за развратные и сексуальные насильственные действия был задержан 33-летний местный житель. Как сообщал Город55, мужчина подозревается в домогательствах к 6-8-летним подружкам своей дочери.