Омича оштрафовали за проезд на красный свет в центре Омска

Омская полиция отреагировала на жалобу омича, который прислал в Госавтоинспекцию видео с нарушением ПДД. Судя по опубликованной информации, омский водитель ехал по центру города.
Во время движения по улице Ленина он остановился на светофоре, расположенном возле памятника Ленину. В этот момент по соседней полосе ехал другой автомобиль.
Водитель этой машины решил, что красный сигнал светофора горит не для него. Поэтому он проигнорировал требования светофора, и проехал на запрещающий сигнал.
Омские автоинспекторы выяснили, что в тот день за рулем авто ехал 39-летний мужчина. На него завели соответствующее административное дело и оштрафовали на 1 тыс рублей.