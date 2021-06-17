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Омича оштрафовали за проезд на красный свет в центре Омска

17 июня 2021, 02:21
Фото: скриншот видео
Водитель проигнорировал запрещающий сигнал, когда ехал по улице Ленина, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Омская полиция отреагировала на жалобу омича, который прислал в Госавтоинспекцию видео с нарушением ПДД. Судя по опубликованной информации, омский водитель ехал по центру города.

Во время движения по улице Ленина он остановился на светофоре, расположенном возле памятника Ленину. В этот момент по соседней полосе ехал другой автомобиль.

Водитель этой машины решил, что красный сигнал светофора горит не для него. Поэтому он проигнорировал требования светофора, и проехал на запрещающий сигнал.

Омские автоинспекторы выяснили, что в тот день за рулем авто ехал 39-летний мужчина. На него завели соответствующее административное дело и оштрафовали на 1 тыс рублей.

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