На тренировке по айкидо тренер сломал ребенку руку

Как сообщила мать ребенка сайту 360tv.ru, ее сын получил удар палкой наотмашь по руке во время занятий по айкидо 28 апреля. После этого пострадавший проходил 1,5 месяца в гипсе, но травма осложнилась развитием посттравматического варикоза.
По словам матери мальчика, после случившегося на тренировке тренер не дождался родителей и не сообщил им о происшествии. Сам руководитель секции отрицает нанесение травмы и заявляет, что мальчик получил переломы до тренировки. Женщина написала заявление в полицию, но пока правоохранительные органы не дают комментарии.