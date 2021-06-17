На тренировке по айкидо тренер сломал ребенку руку

По словам матери мальчика, после случившегося на тренировке тренер не дождался родителей и не сообщил им о происшествии. Сам руководитель секции отрицает нанесение травмы и заявляет, что мальчик получил переломы до тренировки. Женщина написала заявление в полицию, но пока правоохранительные органы не дают комментарии.