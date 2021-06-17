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На тренировке по айкидо тренер сломал ребенку руку

17 июня 2021, 15:35
Фото: pixabay.com
Тренер айкидо во время занятий сломал палкой руку ребенку. Мать пострадавшего заявила в полицию, но сам тренер своей вины не признал.

Как сообщила мать ребенка сайту 360tv.ru, ее сын получил удар палкой наотмашь по руке во время занятий по айкидо 28 апреля. После этого пострадавший проходил 1,5 месяца в гипсе, но травма осложнилась развитием посттравматического варикоза.

По словам матери мальчика, после случившегося на тренировке тренер не дождался родителей и не сообщил им о происшествии. Сам руководитель секции отрицает нанесение травмы и заявляет, что мальчик получил переломы до тренировки. Женщина написала заявление в полицию, но пока правоохранительные органы не дают комментарии.

#Новости#Происшествия
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