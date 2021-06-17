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Из-за ралли «Шелковый путь» в Омске поменяют автобусные маршруты

17 июня 2021, 10:03
Фото: мэрия Омска
В Омске на время проведения ралли «Шелковый путь» в центре города перестанет ходить любой транспорт и, соответственно, изменятся некоторые маршруты автобусов. Об этом сегодня, 17 июня, предупредили в пресс-службе мэрии Омска.

На время ралли, с 10:00 часов 27 июня до 6:00 часов 3 июля в городе будет перекрыт проезд по улице Ленина от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь. По этому участку проходит всего пять маршрутов, и теперь они будут идти по новому пути.

Автобусы маршрута № 73 при движении с улицы Красный путь будут ехать на улицу Интернациональная, поворачивать направо на улицу Герцена и выезжать на улицу Ленина. Маршрут № 62 пройдет до остановки «КДЦ «Маяковский», после чего автобусы развернутся в районе Соборной площади и продолжат движение по улицам Интернациональной, Гагарина.

Автобусы маршрутов № 94, 500, № 503 при выезде из Амурского поселка с улицы Красный Путь проедут по улице Интернациональной, повернут направо в районе улицы Герцена и будут разворачиваться районе площади Победы.

Остальная схема движения этих автобусов остается прежней, в том числе и схема движения в обратном направлении. Водители уже осведомлены об изменениях и по ходу движения будут оповещать пассажиров.

#Новости#Город#Омск сегодня
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