Из-за ралли «Шелковый путь» в Омске поменяют автобусные маршруты

На время ралли, с 10:00 часов 27 июня до 6:00 часов 3 июля в городе будет перекрыт проезд по улице Ленина от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь. По этому участку проходит всего пять маршрутов, и теперь они будут идти по новому пути.
Автобусы маршрута № 73 при движении с улицы Красный путь будут ехать на улицу Интернациональная, поворачивать направо на улицу Герцена и выезжать на улицу Ленина. Маршрут № 62 пройдет до остановки «КДЦ «Маяковский», после чего автобусы развернутся в районе Соборной площади и продолжат движение по улицам Интернациональной, Гагарина.
Автобусы маршрутов № 94, 500, № 503 при выезде из Амурского поселка с улицы Красный Путь проедут по улице Интернациональной, повернут направо в районе улицы Герцена и будут разворачиваться районе площади Победы.
Остальная схема движения этих автобусов остается прежней, в том числе и схема движения в обратном направлении. Водители уже осведомлены об изменениях и по ходу движения будут оповещать пассажиров.