Из-за ралли «Шелковый путь» в Омске поменяют автобусные маршруты

На время ралли, с 10:00 часов 27 июня до 6:00 часов 3 июля в городе будет перекрыт проезд по улице Ленина от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь. По этому участку проходит всего пять маршрутов, и теперь они будут идти по новому пути.