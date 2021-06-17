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Губернатор Александр Бурков вручил омским врачам награды за борьбу с коронавирусом

17 июня 2021, 14:12
Фото: omskportal.ru
Глава Омской области Александр Бурков поздравил омских медиков с Днем медицинского работника, и во время праздничного концерта вручил лучшим из лучших памятные награды. Фотографиями с мероприятия поделились в пресс-службе облправительства.

Глава региона поздравил медиков и подчеркнул, что во время пандемии они показали свою самоотверженность и любовь к профессии.

«Знаю, что еще на первом курсе мединститута студентам говорят, что врач — это не специальность, врач — это образ жизни. Люди не выбирают, когда заболеть, а вы — когда их лечить. И в будни, и в праздничные, и в выходные дни вы всегда на посту: дежурите, оперируете, спасаете жизни людей. Второй год мы отмечаем ваш профессиональный праздник в непростых условиях пандемии. Второй год многие из вас, как на войне — и днем, и ночью — в „красных зонах“ продолжают борьбу за жизнь каждого пациента», — сказал во время концерта губернатор.

В честь праздника омских медиков было решено наградить государственными наградами. Специалисты получили медали «Луки Крымского», ордены Пирогова, знаки отличия «За служение Омской области» трех степеней и даже медаль «За самоотверженность». Пяти омичам в торжественной обстановке было присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Омской области».

Также во время торжественного мероприятия был награжден лауреат ежегодной премии губернатора Омской области «Лучший врач Омской области». Им стал заведующий отделением острых отравлений БУЗОО «ГКБСМП № 1», главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа доктор медицинских наук Александр Сабаев.

К поздравлениям омских врачей присоединились главный федеральный инспектор по Омской области Иван Евстифеев, зампред регионального правительства и министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов, мэр Омска Оксана Фадина и первый заместитель министра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев.

Изюминкой вечера стало выступление омских медиков вместе с профессиональными коллективами Омской филармонии, а одной из ведущих торжества стала старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии (ожоговой травмы) БСМП№ 1 Марьяна Дорожкина. На сцене Концертного зала выступили социальный психолог БСМП № 1 Дарья Кузнецова, вокальный ансамбль «Созвездие» БСМП№ 2, акушерка родильного дома Областной клинической больницы Индира Маматуллина, медбрат операционного блока БСМП№ 1 Евгений Байков.

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