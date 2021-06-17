Губернатор Александр Бурков вручил омским врачам награды за борьбу с коронавирусом

«Знаю, что еще на первом курсе мединститута студентам говорят, что врач — это не специальность, врач — это образ жизни. Люди не выбирают, когда заболеть, а вы — когда их лечить. И в будни, и в праздничные, и в выходные дни вы всегда на посту: дежурите, оперируете, спасаете жизни людей. Второй год мы отмечаем ваш профессиональный праздник в непростых условиях пандемии. Второй год многие из вас, как на войне — и днем, и ночью — в „красных зонах“ продолжают борьбу за жизнь каждого пациента», — сказал во время концерта губернатор.