ЕР удалось выполнить программу в сфере образования и здравоохранения

Как сообщает nashgorod.ru, партия использовала за основу стратегический президентский курс. Она активно развивала программу “Земский доктор”, обеспечивала ремонт больниц и открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также совершенствовала законодательство, регулирующее лекарственное обеспечение. Как отметил депутат Госдумы, член общественного совета проекта “Единой России” “Здоровое будущее” Александр Петров, по инициативе партии был принят закон о дистанционной продаже безрецептурных препаратов. Благодаря этому частично была решена проблема с лекарственным обеспечением в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, усилиями партии был упрощен ввоз незарегистрированных зарубежных лекарств, необходимых для тяжелобольных людей.
Пандемия обусловила переход многих сотрудников на удаленных формат. ЕР поддержала организацию онлайн-консультаций медиков, а также введение электронного больничного листа. Кроме того, партия направила 18 млрд рублей на возведение новых инфекционных госпиталей.
Другим важным блоком работы стала образовательная сфера. Партия организовала акцию “Помоги учиться дома” по обеспечению учителей планшетами и компьютерами. Всего технику получили более 500 000 человек.
При поддержке партии по всей стране строятся школы - 370 новых учебных заведений за пять лет. Также ЕР поддерживает обновление парка школьных автобусов и обеспечение младшеклассников горячим питанием. Сейчас его получают 7,3 млн учеников начальной школы.
Кроме того, партия заявила о необходимости обеспечивать школы квалифицированными кадрами. Для этого ЕР предложила выдавать гранты вузам на открытие технопарков и создавать дополнительные бюджетные места для обучения, на которых смогут получить специальность 45 000 человек.
Как сообщает сайт “Единой России”, Дмитрий Медведев ранее представил отчет о выполненной программе 2016 года и отметил, что она за пять лет показала свою актуальность.
“Стабильная работа системы образования и здравоохранения – в основе развития любой территории, Омской области в том числе. Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании делает все для того, чтобы законодательные инициативы, напрямую касающиеся данных сфер, были поддержаны и реализованы.
Внесены изменения в Закон «Об охране здоровья населения Омской области», которые предусматривают порядок возмещения затрат, связанных с оказанием медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи.
Реализованы изменения и в сфере образования. Предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты в размере 20 тысяч рублей педагогическим работникам, имеющим высшее образование или среднее профессиональное образование, которые впервые поступили на работу в соответствии с требованиями к квалификации до достижения ими возраста 28 лет. Также с 1 января 2019 года повышен оклад специалистов органов опеки и попечительства”, - сказал Вадим Бережной, секретарь Омского регионального отделения «Единой России».