ЕР удалось выполнить программу в сфере образования и здравоохранения

Как сообщает nashgorod.ru, партия использовала за основу стратегический президентский курс. Она активно развивала программу “Земский доктор”, обеспечивала ремонт больниц и открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также совершенствовала законодательство, регулирующее лекарственное обеспечение. Как отметил депутат Госдумы, член общественного совета проекта “Единой России” “Здоровое будущее” Александр Петров, по инициативе партии был принят закон о дистанционной продаже безрецептурных препаратов. Благодаря этому частично была решена проблема с лекарственным обеспечением в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, усилиями партии был упрощен ввоз незарегистрированных зарубежных лекарств, необходимых для тяжелобольных людей.