Бурков: Омская область вошла в топ-10 по обеспечению бизнеса мерами поддержки

«На региональном уровне разработан и принят целый пакет налогового стимулирования бизнеса: ставки по упрощенной системе налогообложения снижены максимально, до 1 и 5%, по налогу на имущество — в два раза, стоимость патента уменьшена в 10 раз», — рассказал губернатор.