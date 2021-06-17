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Бурков: Омская область вошла в топ-10 по обеспечению бизнеса мерами поддержки

17 июня 2021, 04:44
Фото: правительство Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков подвел итоги работы правительства в 2020 году. Глава региона выделил несколько важных достижений.

Из-за пандемии коронавируса в регионе резко сократилось число субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта цифра составила 5%, рассказал глава региона. Согласно данным Минэкономразвития Омской области, регион вошел в топ-10 регионов, которые обеспечили максимальный охват бизнеса мерами поддержки.

«На региональном уровне разработан и принят целый пакет налогового стимулирования бизнеса: ставки по упрощенной системе налогообложения снижены максимально, до 1 и 5%, по налогу на имущество — в два раза, стоимость патента уменьшена в 10 раз», — рассказал губернатор.

Всего объем налоговой поддержки превысил миллиард рублей. Депутатам губернатором Омской области поставлена задача подготовить предложения по фиксации налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения. Глава региона отметил, что такая поддержка омскому бизнесу важна.

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