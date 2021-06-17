Более 43 тонн просроченного мяса могло попасть на столы школьников

Изначально о некачественном мясе в одном из детских садов Кировского района рассказало сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «Школьный ревизорро». Администрация группы опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что в кусках мяса проделаны дырки. По словам приславшего фото, оно было скользким и слизким. Комментаторы предположили, что «дырявое мясо» образовывается в результате проколов шприцом, через который продукцию накачивают водой или иной субстанцией, чтобы оно увеличивалось в весе и дольше сохраняло «вменяемый для продажи вид».