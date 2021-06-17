Более 43 тонн просроченного мяса могло попасть на столы школьников

Опасения вызывает тот факт, что компании отделаются незначительными штрафами и продолжат работу с детьми. Такие вопиющие инциденты происходят в последнее время по всей России.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в начале июня провели внеплановую проверку, в ходе которой удалось выявить грубейшие нарушения. В цехе хранилось мясо с признаками порчи, а также продукция и полуфабрикаты, у которых закончился срок годности. Помимо вышеперечисленного в цехе обнаружили биологические отходы.
Согласно информации, предоставленной в системе «Меркурий», 14 мая ООО «Мясная гора» направила в адрес омского ООО «ЛЕВ» на продажу более 100 кг мороженой говядины. Мясо было выработано в феврале 2020, а срок его годности подошел к концу 4 февраля 2021 года.
В свою очередь, эта компания поставила в детский сад № 289 фарш «Натуральный», который привезли 2 июня, а срок годности его истек 14 мая. Специалисты установили, что в период с января по июнь 2021 года поставщик «ЛЕВ» направил в больницы, детские сады и школы более 43 тонн мясной продукции.
«Готовая продукция была поставлена в адрес ООО «Прогресс питания», а в дальнейшем реализована в учреждения социальной сферы - детские сады и школы, колонии, больницы и детские оздоровительные лагеря», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.
В настоящее время возбуждены административные производства. В торговые точки, куда могло попасть испорченное мясо, направлена информация о некачественной продукции, чтобы остановить ее продажу.
Опасения вызывает тот факт, что, вероятнее всего, компания отделается лишь незначительным штрафом, по меркам объема выручки, и продолжит работать. Так неоднократно происходило в Санкт-Петербурге с различными комбинатами, которые организуют питание в учебных заведениях и по сей день.
Изначально о некачественном мясе в одном из детских садов Кировского района рассказало сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «Школьный ревизорро». Администрация группы опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что в кусках мяса проделаны дырки. По словам приславшего фото, оно было скользким и слизким. Комментаторы предположили, что «дырявое мясо» образовывается в результате проколов шприцом, через который продукцию накачивают водой или иной субстанцией, чтобы оно увеличивалось в весе и дольше сохраняло «вменяемый для продажи вид».
Поставщиком в учебном заведении выступает «ТЗБ «Петроградская». После нарушения на объектах поставщика даже не была организована проверка. Комбинат продолжает обслуживать огромное количество школ и детских садов Санкт-Петербурга.
Еще один крупный скандал произошел с другим комбинатом – АО «Артис-Детское питание». Бывшие сотрудники компании рассказали о вопиющих нарушениях в лицее №378 Кировского района. По словам бывшего повара, недоеденные остатки котлет якобы перерабатывались вместе с сырым мясом, а впоследствии из таких «полуфабрикатов» готовилась еда детям. Однако и после данного скандала проверки на комбинате не проводились.
Но тут показателен другой случай с «Артис-Детское питание». Роспотребнадзор хотел привлечь компанию к ответственности за неисправленные нарушения, которые были обнаружены в ходе проверки одной из школ. Но из-за некомпетентности сотрудников РПН, составлявших акты проверок, суд встал на сторону поставщика. В итоге комбинат не стал исправлять выявленные нарушения и продолжил работать с детьми.
Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, что российское законодательство нуждается в кардинальном изменении таким образом, чтобы при выявлении подобных нарушений комбинаты не отделывались лишь незначительными штрафами. Поставщиков, с которыми на регулярной основе происходят скандалы, необходимо отстранять от работы с детьми, как этого требовали петербургские родители, однако их просьбы не были услышаны до сих пор.