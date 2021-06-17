BMW X5 начал ездить на водороде

Сообщается, что немецкие конструкторы разрабатывали водородный двигатель вместе со специалистами концерна Toyota. Частью инновационного мотора стал электродвигатель 5 поколения eDrive, пишет iz.ru.
Помимо электромотора, новая силовая установка включает в себя преобразователь напряжения и топливный элемент. Также автомобиль несет два топливных бака, в которых содержится 6 килограммов водорода под давлением в 700 бар.
BMW i Hydrogen NEXT может развивать мощность 374 л. с. Автомобильной общественности водородный кар обещают представить в конце следующего года.