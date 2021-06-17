Александр Бурков подвел итоги масштабного обновления омского транспорта

В сегодняшнем отчете губернатор Александр Бурков затронул тему пассажирских перевозок. Так, в течение всего 2020 года продолжалось обновление парка пассажирского транспорта. Эта работа велась на протяжении трех лет. В настоящее время по улицам курсируют 114 новых единиц транспорта. Глава региона подвел предварительные итоги: парк автобусов и троллейбусов обновлен наполовину, трамваев — на четверть.
Александр Бурков обратил внимание и на пассажиропоток Омского аэропорта. Несмотря на то, что из-за пандемии он сократился почти на треть, снижение было меньше, чем в среднем по стране.
«По межрегиональным маршрутам без учета Москвы и Санкт-Петербурга пассажиропоток увеличился на четверть», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, вдвое выросло количество направлений — теперь их 23. Это стало возможным за счет субсидирования межрегиональных авиаперевозок: на эти цели из областного бюджета было выделено 130 млн рублей.