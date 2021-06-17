Александр Бурков подвел итоги масштабного обновления омского транспорта

В сегодняшнем отчете губернатор Александр Бурков затронул тему пассажирских перевозок. Так, в течение всего 2020 года продолжалось обновление парка пассажирского транспорта. Эта работа велась на протяжении трех лет. В настоящее время по улицам курсируют 114 новых единиц транспорта. Глава региона подвел предварительные итоги: парк автобусов и троллейбусов обновлен наполовину, трамваев — на четверть.