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Александр Бурков подвел итоги масштабного обновления омского транспорта

17 июня 2021, 04:57
Фото: мэрия Омска
В 2020 году в Омской области прошло масштабное обновление пассажирского транспорта. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков в сегодняшнем отчете о деятельности областного правительства.

В сегодняшнем отчете губернатор Александр Бурков затронул тему пассажирских перевозок. Так, в течение всего 2020 года продолжалось обновление парка пассажирского транспорта. Эта работа велась на протяжении трех лет. В настоящее время по улицам курсируют 114 новых единиц транспорта. Глава региона подвел предварительные итоги: парк автобусов и троллейбусов обновлен наполовину, трамваев — на четверть.

Александр Бурков обратил внимание и на пассажиропоток Омского аэропорта. Несмотря на то, что из-за пандемии он сократился почти на треть, снижение было меньше, чем в среднем по стране.

«По межрегиональным маршрутам без учета Москвы и Санкт-Петербурга пассажиропоток увеличился на четверть», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, вдвое выросло количество направлений — теперь их 23. Это стало возможным за счет субсидирования межрегиональных авиаперевозок: на эти цели из областного бюджета было выделено 130 млн рублей.

#Новости#Александр Бурков#Общество
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