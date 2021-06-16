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В 2020 году в Омске отремонтировали 63 спортивные площадки

16 июня 2021, 05:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В ходе выступления в Омском городском Совете мэр Омска Оксана Фадина отчиталась о работе администрации за 2020 год.

Мэр сообщила, что одним из главных приоритетов политики города является создание условий для развития детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва.

На обустройство спортивных объектов в 2020 году выделили 31.4 млн рублей. Отремонтировано 63 спортивные площадки.

«В 2020 году все организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности города Омска переведены в организации спортивной подготовки нового типа — спортивная школа, спортивная школа олимпийского резерва», – отметила Оксана Фадина.

Фото: мэрия Омска

Удельный вес омичей, постоянно занимающихся спортом, в 2020 году составил 46%. В прошлом году во время спортивных соревнований различных уровней омичи завоевали 487 медалей — 143 золотых, 127 серебряных и 217 бронзовых.

Норматив ГТО выполнили 3 856 человек, а приступили к выполнению 6 521 человек. Омская область по этому показателю заняла 3 место среди 85 субъектов РФ.

В составы сборных команд Омской области по различным видам спорта входили 500 спортсменов, кандидатами являлись 66 человек. В международных спортивных соревнованиях призовые места заняли 16 человек.

#Новости#Политика
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