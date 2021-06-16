В 2020 году в Омске отремонтировали 63 спортивные площадки

Мэр сообщила, что одним из главных приоритетов политики города является создание условий для развития детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва.
На обустройство спортивных объектов в 2020 году выделили 31.4 млн рублей. Отремонтировано 63 спортивные площадки.
«В 2020 году все организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности города Омска переведены в организации спортивной подготовки нового типа — спортивная школа, спортивная школа олимпийского резерва», – отметила Оксана Фадина.
Удельный вес омичей, постоянно занимающихся спортом, в 2020 году составил 46%. В прошлом году во время спортивных соревнований различных уровней омичи завоевали 487 медалей — 143 золотых, 127 серебряных и 217 бронзовых.
Норматив ГТО выполнили 3 856 человек, а приступили к выполнению 6 521 человек. Омская область по этому показателю заняла 3 место среди 85 субъектов РФ.
В составы сборных команд Омской области по различным видам спорта входили 500 спортсменов, кандидатами являлись 66 человек. В международных спортивных соревнованиях призовые места заняли 16 человек.