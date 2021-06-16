Помогли вернуться домой. Ребенок на велосипеде потерялся во время прогулки

Росгвардейцы находились на патрулировании, когда заметили 6-летнего мальчика с велосипедом на Иртышской Набережной, которого окружили прохожие. Выяснилось, что ребенок потерялся.
Мальчик рассказал, что гулял с отцом на набережной — он ехал на велосипеде, а отец шел рядом. В какой-то момент ребенок уехал от родителя далеко и потерял его.
Сотрудники Росгвардии узнали, где живет мальчик и отвезли его домой. Во дворе их встретила мать ребенка, которой передали сына. Сообщается, что за время отсутствия дома ребенок не пострадал.