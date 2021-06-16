Особняк у отдела полиции № 7 в Омске стал культурным объектом

Согласно документу: «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия», в этот самый перечень попал двухэтажный старинный особняк по соседству с Отделом полиции № 7 на улице 6-я Северная, 1.
Сообщается, что этот объект – это «Дрожже-винокуренный завод А.Ф. Поклевского-Козел», построенный на рубеже 19-20 веков. Собственно, вот это здание на скриншоте с сервиса «ЯндексПанорама».
По кадастровой карте, дом, площадью в 660 квадратных метров, находится на землях населенных пунктов, которые предназначены для общественно-деловых целей под строение, для размещения административных и офисных зданий, объектов образования.
В данный момент новоиспеченный культурный объект используется как офисное помещение, где базируется порядка 8 различных компаний. В течении трех дней собственники и другие законные владельцы этой недвижимости получат от регионального Минкульта уведомление о включении его в перечень.