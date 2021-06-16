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Особняк у отдела полиции № 7 в Омске стал культурным объектом

16 июня 2021, 10:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске на один культурный объект стало больше. Соответствующий приказ подписал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Согласно документу: «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия», в этот самый перечень попал двухэтажный старинный особняк по соседству с Отделом полиции № 7 на улице 6-я Северная, 1.

Сообщается, что этот объект – это «Дрожже-винокуренный завод А.Ф. Поклевского-Козел», построенный на рубеже 19-20 веков. Собственно, вот это здание на скриншоте с сервиса «ЯндексПанорама».

Фото: Скриншот с сервиса ЯндексПанорама

По кадастровой карте, дом, площадью в 660 квадратных метров, находится на землях населенных пунктов, которые предназначены для общественно-деловых целей под строение, для размещения административных и офисных зданий, объектов образования.

В данный момент новоиспеченный культурный объект используется как офисное помещение, где базируется порядка 8 различных компаний. В течении трех дней собственники и другие законные владельцы этой недвижимости получат от регионального Минкульта уведомление о включении его в перечень.

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