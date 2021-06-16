Омск за год потерял население, равное численности Называевска

Известно, что за весь 2020 год скончались 17 280 человек, а родилось только 10 280 детей. Соответственно, естественная убыль населения составила ровно 7 тыс человек. Миграционная же убыль оказалась больше естественной: за год регион решили покинуть 7 610 человек.
Суммарно за год город измельчал на 14.6 тыс человек. Это число соразмерно населению таких небольших городов, как Называевск или Тюкалинск. Суммарная численность населения Омска к 1 января 2021 года составила 1 139.9 тыс человек.
В докладе отмечается, что пик рождаемости приходился на период 2014–2015 годов, а с 2016 численность населения города стабильно сокращается. Одной из причин такого исхода мэр называет уменьшение численности женщин, вступающих в репродуктивный возраст: из-за «демографической ямы» конца 90-х годов прошлого столетия потенциальных матерей к 2020 году стало сильно меньше.
Ранее Город55 сообщал, что Омская область стала второй по убыли населения в России. По итогам первого квартала 2021 года из региона уехали 11 534 человек.