Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омск за год потерял население, равное численности Называевска

16 июня 2021, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Население Омска в 2020 году сократилось сразу 14.5 тыс человек, несмотря на пандемию и сложную ситуацию с переездами и путешествиями. Как следует из доклада мэра Омска Оксаны Фадиной, областной центр потерял население, соразмерное населению Называевска или Тюкалинска.

Известно, что за весь 2020 год скончались 17 280 человек, а родилось только 10 280 детей. Соответственно, естественная убыль населения составила ровно 7 тыс человек. Миграционная же убыль оказалась больше естественной: за год регион решили покинуть 7 610 человек.

Суммарно за год город измельчал на 14.6 тыс человек. Это число соразмерно населению таких небольших городов, как Называевск или Тюкалинск. Суммарная численность населения Омска к 1 января 2021 года составила 1 139.9 тыс человек.

В докладе отмечается, что пик рождаемости приходился на период 2014–2015 годов, а с 2016 численность населения города стабильно сокращается. Одной из причин такого исхода мэр называет уменьшение численности женщин, вступающих в репродуктивный возраст: из-за «демографической ямы» конца 90-х годов прошлого столетия потенциальных матерей к 2020 году стало сильно меньше.

Ранее Город55 сообщал, что Омская область стала второй по убыли населения в России. По итогам первого квартала 2021 года из региона уехали 11 534 человек.

#Новости#Миграция#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10