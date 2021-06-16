Омск за год потерял население, равное численности Называевска

Известно, что за весь 2020 год скончались 17 280 человек, а родилось только 10 280 детей. Соответственно, естественная убыль населения составила ровно 7 тыс человек. Миграционная же убыль оказалась больше естественной: за год регион решили покинуть 7 610 человек.