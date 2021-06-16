До 10 лет. Жителям Омска грозит крупный срок за 17 «липовых» аварий

«Организатором группы стал 36-летний омич. В преступную деятельность он вовлек брата и своих знакомых, распределив роли каждого из участников. По данным следствия, обвиняемые действовали в течение 2015-2018 годов и за это время инсценировали 17 ДТП. Для конспирации соучастники совершали «липовые» аварии только в темное время суток в спальных районах и на окраинах города», - пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
После умышленных столкновений, по данным силовиков, подельники оформляли необходимые документы, передавали их в страховые компании и получали выплаты.
Всего, по подсчетам следователей, обвиняемые сумели получить от 11 страховых практически 12 млн рублей. Часть из этого ущерба, - 1,5 млн рублей, фигуранты дела вернули добровольно во время следствия.
«Было допрошено 30 свидетелей и проведено 50 судебных экспертиз – трасологических и почерковедческих. Эти и другие доказательства позволили предъявить фигурантам дела обвинения по 17 фактам мошенничества, 13 из которых в составе организованной группы и еще 4 – в составе группы лиц по предварительному сговору», - сообщает областная полиция.
За все эти деяния по УК РФ каждому из участников группы грозит до 10 лет колонии.