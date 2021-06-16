До 10 лет. Жителям Омска грозит крупный срок за 17 «липовых» аварий

«Организатором группы стал 36-летний омич. В преступную деятельность он вовлек брата и своих знакомых, распределив роли каждого из участников. По данным следствия, обвиняемые действовали в течение 2015-2018 годов и за это время инсценировали 17 ДТП. Для конспирации соучастники совершали «липовые» аварии только в темное время суток в спальных районах и на окраинах города», - пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.