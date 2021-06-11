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Posted 11 июня 2021,, 09:03

Published 11 июня 2021,, 09:03

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сбер выяснил, как видят финансовую независимость жители Омска

11 июня 2021, 09:03
64% жителей Омска считают себя финансово независимыми, показало исследование СК «Сбербанк страхование жизни», проведённое накануне Дня России (Дня независимости). Обретение финансовой независимости, по мнению жителей города, возможно при достойной зарплате, накоплениям и сдачи недвижимости в аренду.

В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50 летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. В среднем по России становятся или хотели бы стать финансово независимыми к 24,4 годам. По мнению участников опроса из Омска, это состояние достигается немного раньше – к 24 годам.

Жители Омска представляют портрет финансово независимого человека так: он полностью обеспечивать себя финансово (об этом заявили 61% опрошенных из этого города), живет в собственном жилье (61%), имеет стабильный доход, позволяющий дорогие покупки (52%), путешествует по миру (31%), помогает родным и близким (27%), имеет пассивный доход от вкладов и инвестиций (13%).

Чтобы обрести финансовую независимость необходимо иметь достойную зарплату. Об этом заявили 90% респондентов из Омска (82% в среднем по стране). Месячный доход для этого, по оценкам жителей Омска, должен быть в среднем 68,4 тыс. рублей.

Для 31% участников опроса из Омска важным является наличие недвижимости, которую можно сдать в аренду, также для 31% — вкладов и накоплений. Для 16% жителей важным пунктом для достижения независимости является возможность для инвестиций (покупка акций или облигаций) ― это выше показателя в среднем по стране. Размер накоплений для финансовой свободы они оценивают в 2,58 млн рублей.

Что, на ваш взгляд, позволяет обрести финансовую независимость? (множественный ответ)

Вариант ответа

В среднем по России

В Омске

Достойная зарплата

82%

90%

Вклады, накопления

33%

31%

Инвестиции, покупка акций, облигаций

12%

16%

Накопительное и инвестиционное страхование жизни

5%

3%

Недвижимость для сдачи в аренду

32%

31%

Свое дело

25%

15%

Другое

11%

11%

Как видно из результатов опроса, подавляющее большинство россиян основой финансовой независимости считают достойную зарплату. То есть по сути оценка финансовой независимости отражает уровень удовлетворённости доходом. Важно, чтобы у людей росло осознание того, что финансовую независимость формирует не только ежемесячный доход, даже если он полностью удовлетворяет основные сегодняшние потребности. Большое значение имеют финансовый резерв, накопления, пенсионный план. А способность формировать накопления, ставить долгосрочные финансовые цели и достигать их больше связана не с размером дохода, а с финансовой грамотностью и дисциплиной.

Наталья Алымова

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

По мнению жителей Омска, накопления и инвестиции являются одной из значимых составляющих для достижения финансового благополучия. Клиентам Сбербанка доступен широкий набор инструментов для управления финансами. Например, с помощью накопительных программ «Сбербанк страхование жизни» можно формировать финансовый резерв, копить на любые цели в комфортном режиме. После этого следует задуматься о диверсификации накоплений и инвестициях. В этом помогут, например, индивидуальные инвестиционные счета с доверительным управлением от «Сбер Управление активами». А благодаря индивидуальному пенсионному плану НПФ Сбербанка можно сформировать достойную будущую пенсию. Оформить продукты можно в любом отделении Сбербанка в Омске.

* Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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