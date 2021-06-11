Сбер выяснил, как видят финансовую независимость жители Омска

Posted 11 июня 2021,, 09:03
Published 11 июня 2021,, 09:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50 летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. В среднем по России становятся или хотели бы стать финансово независимыми к 24,4 годам. По мнению участников опроса из Омска, это состояние достигается немного раньше – к 24 годам.
Жители Омска представляют портрет финансово независимого человека так: он полностью обеспечивать себя финансово (об этом заявили 61% опрошенных из этого города), живет в собственном жилье (61%), имеет стабильный доход, позволяющий дорогие покупки (52%), путешествует по миру (31%), помогает родным и близким (27%), имеет пассивный доход от вкладов и инвестиций (13%).
Чтобы обрести финансовую независимость необходимо иметь достойную зарплату. Об этом заявили 90% респондентов из Омска (82% в среднем по стране). Месячный доход для этого, по оценкам жителей Омска, должен быть в среднем 68,4 тыс. рублей.
Для 31% участников опроса из Омска важным является наличие недвижимости, которую можно сдать в аренду, также для 31% — вкладов и накоплений. Для 16% жителей важным пунктом для достижения независимости является возможность для инвестиций (покупка акций или облигаций) ― это выше показателя в среднем по стране. Размер накоплений для финансовой свободы они оценивают в 2,58 млн рублей.
Что, на ваш взгляд, позволяет обрести финансовую независимость? (множественный ответ)
|
Вариант ответа
|
В среднем по России
|
В Омске
|
Достойная зарплата
|
82%
|
90%
|
Вклады, накопления
|
33%
|
31%
|
Инвестиции, покупка акций, облигаций
|
12%
|
16%
|
Накопительное и инвестиционное страхование жизни
|
5%
|
3%
|
Недвижимость для сдачи в аренду
|
32%
|
31%
|
Свое дело
|
25%
|
15%
|
Другое
|
11%
|
11%
Как видно из результатов опроса, подавляющее большинство россиян основой финансовой независимости считают достойную зарплату. То есть по сути оценка финансовой независимости отражает уровень удовлетворённости доходом. Важно, чтобы у людей росло осознание того, что финансовую независимость формирует не только ежемесячный доход, даже если он полностью удовлетворяет основные сегодняшние потребности. Большое значение имеют финансовый резерв, накопления, пенсионный план. А способность формировать накопления, ставить долгосрочные финансовые цели и достигать их больше связана не с размером дохода, а с финансовой грамотностью и дисциплиной.
Наталья Алымова
Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка
По мнению жителей Омска, накопления и инвестиции являются одной из значимых составляющих для достижения финансового благополучия. Клиентам Сбербанка доступен широкий набор инструментов для управления финансами. Например, с помощью накопительных программ «Сбербанк страхование жизни» можно формировать финансовый резерв, копить на любые цели в комфортном режиме. После этого следует задуматься о диверсификации накоплений и инвестициях. В этом помогут, например, индивидуальные инвестиционные счета с доверительным управлением от «Сбер Управление активами». А благодаря индивидуальному пенсионному плану НПФ Сбербанка можно сформировать достойную будущую пенсию. Оформить продукты можно в любом отделении Сбербанка в Омске.
* Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.
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