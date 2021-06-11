Сбер выяснил, как видят финансовую независимость жители Омска

Как видно из результатов опроса, подавляющее большинство россиян основой финансовой независимости считают достойную зарплату. То есть по сути оценка финансовой независимости отражает уровень удовлетворённости доходом. Важно, чтобы у людей росло осознание того, что финансовую независимость формирует не только ежемесячный доход, даже если он полностью удовлетворяет основные сегодняшние потребности. Большое значение имеют финансовый резерв, накопления, пенсионный план. А способность формировать накопления, ставить долгосрочные финансовые цели и достигать их больше связана не с размером дохода, а с финансовой грамотностью и дисциплиной.