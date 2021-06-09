Два омских силовика получили руководящие должности в других регионах

Posted 9 июня 2021,, 09:00
Published 9 июня 2021,, 09:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Уроженец Омска Валерий Самодайкин стал руководителем СКР по Ивановской области. Он родился в 1963 году, окончил юридический факультет ОмГУ. С 2011 года работал заместителем руководителя СУ СК России по Омской области, в 2012 году стал первым заместителем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю. В 2014 году возглавил СУ СК РФ по Самарской области.
«За время работы в органах следствия зарекомендовал себя как специалист высокого класса. Ему поручалось расследование самых сложных и громких дел. Коллеги отмечают, что он всегда работал на износ, не считаясь с личным временем», — рассказали о Валерии Самодайкине на юрфаке ОмГУ.
Кроме того, экс-омич Роман Доценко получил должность первого заместителя Северо-Западного транспортного прокурора. Доценко работал в органах прокуратуры Омска с 2003 года, в 2011 году переехал в Новосибирск, чтобы занять пост транспортного прокурора. В январе 2020 года занял должность заместителя Дальневосточного транспортного прокурора.