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Posted 9 июня 2021,, 09:00

Published 9 июня 2021,, 09:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Два омских силовика получили руководящие должности в других регионах

9 июня 2021, 09:00
Владимир Путин утвердил двоих бывших омичей на высокие должности в силовых структурах. Это Роман Доценко и Валерий Самодайкин.

Уроженец Омска Валерий Самодайкин стал руководителем СКР по Ивановской области. Он родился в 1963 году, окончил юридический факультет ОмГУ. С 2011 года работал заместителем руководителя СУ СК России по Омской области, в 2012 году стал первым заместителем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю. В 2014 году возглавил СУ СК РФ по Самарской области.

«За время работы в органах следствия зарекомендовал себя как специалист высокого класса. Ему поручалось расследование самых сложных и громких дел. Коллеги отмечают, что он всегда работал на износ, не считаясь с личным временем», — рассказали о Валерии Самодайкине на юрфаке ОмГУ.

Кроме того, экс-омич Роман Доценко получил должность первого заместителя Северо-Западного транспортного прокурора. Доценко работал в органах прокуратуры Омска с 2003 года, в 2011 году переехал в Новосибирск, чтобы занять пост транспортного прокурора. В январе 2020 года занял должность заместителя Дальневосточного транспортного прокурора.

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