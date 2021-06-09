Два омских силовика получили руководящие должности в других регионах

Уроженец Омска Валерий Самодайкин стал руководителем СКР по Ивановской области. Он родился в 1963 году, окончил юридический факультет ОмГУ. С 2011 года работал заместителем руководителя СУ СК России по Омской области, в 2012 году стал первым заместителем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю. В 2014 году возглавил СУ СК РФ по Самарской области.