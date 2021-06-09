Бизнес-омбудсмен Минеева взяла дела бизнесменов из СИЗО №5 на контроль

В свою очередь Георгий Волков заявил, что хотел бы добиться отмены заключения под стражу представителей бизнес-сообщества, обвиняемых в экономических преступлениях. Он рассказал, что главная проблема в такой ситуации заключается в том, что подозреваемого отправляют в СИЗО, а потом следователи о нем забывают - расследование с места не двигается. Фигуранты могут месяцами находиться фактически за решеткой, при этом не имея возможности как-то повлиять на расследование или узнать, на каком этапе оно находится.