Бизнес-омбудсмен Минеева взяла дела бизнесменов из СИЗО №5 на контроль

Posted 9 июня 2021,, 12:35
Published 9 июня 2021,, 12:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает rapsinews.ru, Минеева приехала в изолятор вместе с зампрокурора Москвы Сергеем Савенковым, столичным начальником УФСИН РФ Сергеем Морозом, председателем ОНК Москвы Георгием Волковым. Также во встрече участвовал общественный омбудсмен по взаимодействию с правоохранительными и контрольными органами Евгений Корчаго.
Минеева провела прием для десяти бизнесменов - все обвиняются по статье о мошенничестве 159 УК РФ. Они обратились к омбудсмену с просьбой разобраться в ситуации с необоснованным уголовным преследованием. Также задержанные обратили внимание Минеевой на постоянное промедление в расследовании их дел - сроки у многих значительно превышены, а следственные действия с их участием могут быть заморожены на год.
По данным пресс-службы омбудсмена, заключенные не жалуются на условия содержания. Традиционно они просят разобраться с проволочками во время расследования. Так, один из подследственных рассказал омбудсмену, что провел в камере 8 месяцев, прежде чем в отношении него начались следственные действия. Стоит также отметить, что среди участников встречи со стороны заключенных под стражу присутствовали представители крупного бизнеса - они смогли создать сеть своих компаний по всей России.
В результате встречи Минеевой и подследственных предпринимателей четыре человека подали официальный запрос на смягчение меры пресечения. Омбудсмен взяла на личный контроль прошения - сейчас они ожидают правовой оценки.
В свою очередь Георгий Волков заявил, что хотел бы добиться отмены заключения под стражу представителей бизнес-сообщества, обвиняемых в экономических преступлениях. Он рассказал, что главная проблема в такой ситуации заключается в том, что подозреваемого отправляют в СИЗО, а потом следователи о нем забывают - расследование с места не двигается. Фигуранты могут месяцами находиться фактически за решеткой, при этом не имея возможности как-то повлиять на расследование или узнать, на каком этапе оно находится.
“Зачем их держать в СИЗО, если есть другие меры пресечения, которые эффективны и порой более оправданны и соизмеримы вменяемому совершенному деянию", - сказал Волков.
Также в конце встречи бизнес-омбудсмен и зампрокурора обговорили проблемы, с которыми сталкиваются подследственные. Их планируется держать на контроле. Участники встречи достигли устной договоренности, что подобные совместные мероприятия они будут проводить на протяжении всего текущего года.