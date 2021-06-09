Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июня 2021,, 12:35

Published 9 июня 2021,, 12:35

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Бизнес-омбудсмен Минеева взяла дела бизнесменов из СИЗО №5 на контроль

9 июня 2021, 12:35
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева весь 2021 год планирует посещать предпринимателей в СИЗО. Первым пунктом программы омбудсмена стал московский следственный изолятор № 5.

Как сообщает rapsinews.ru, Минеева приехала в изолятор вместе с зампрокурора Москвы Сергеем Савенковым, столичным начальником УФСИН РФ Сергеем Морозом, председателем ОНК Москвы Георгием Волковым. Также во встрече участвовал общественный омбудсмен по взаимодействию с правоохранительными и контрольными органами Евгений Корчаго.

Минеева провела прием для десяти бизнесменов - все обвиняются по статье о мошенничестве 159 УК РФ. Они обратились к омбудсмену с просьбой разобраться в ситуации с необоснованным уголовным преследованием. Также задержанные обратили внимание Минеевой на постоянное промедление в расследовании их дел - сроки у многих значительно превышены, а следственные действия с их участием могут быть заморожены на год.

По данным пресс-службы омбудсмена, заключенные не жалуются на условия содержания. Традиционно они просят разобраться с проволочками во время расследования. Так, один из подследственных рассказал омбудсмену, что провел в камере 8 месяцев, прежде чем в отношении него начались следственные действия. Стоит также отметить, что среди участников встречи со стороны заключенных под стражу присутствовали представители крупного бизнеса - они смогли создать сеть своих компаний по всей России.

В результате встречи Минеевой и подследственных предпринимателей четыре человека подали официальный запрос на смягчение меры пресечения. Омбудсмен взяла на личный контроль прошения - сейчас они ожидают правовой оценки.

В свою очередь Георгий Волков заявил, что хотел бы добиться отмены заключения под стражу представителей бизнес-сообщества, обвиняемых в экономических преступлениях. Он рассказал, что главная проблема в такой ситуации заключается в том, что подозреваемого отправляют в СИЗО, а потом следователи о нем забывают - расследование с места не двигается. Фигуранты могут месяцами находиться фактически за решеткой, при этом не имея возможности как-то повлиять на расследование или узнать, на каком этапе оно находится.

“Зачем их держать в СИЗО, если есть другие меры пресечения, которые эффективны и порой более оправданны и соизмеримы вменяемому совершенному деянию", - сказал Волков.

Также в конце встречи бизнес-омбудсмен и зампрокурора обговорили проблемы, с которыми сталкиваются подследственные. Их планируется держать на контроле. Участники встречи достигли устной договоренности, что подобные совместные мероприятия они будут проводить на протяжении всего текущего года.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15