Прокуратура запросила пять лет. Олега Шишова хотят снова отправить в колонию

Наказание просили частично совместить с приговором Куйбышевского суда от 16 сентября 2016 года, чтобы общий срок составил пять лет лишения свободы, а также заплатить штраф в 300 тыс рублей. 9 июня адвокат Олега Шишова выступит на прениях, а сам подсудимый — 15 июня.