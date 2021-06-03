Прокуратура запросила пять лет. Олега Шишова хотят снова отправить в колонию

Posted 3 июня 2021,, 02:23
Published 3 июня 2021,, 02:23
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Накануне, 2 июня, в Омске начались прения по очередному уголовному делу, которое завели на экс-главу «Мостовика» Олега Шишова. Его обвиняют в неуплате налога на доходы физлиц (часть вторая статьи 199.1 УК РФ).
По информации издания, сторона обвинения считает, что фигурант уголовного дела не платил налоги с 1 января по 31 октября 2014 года. Экспертиза показала, что общая сумма составляет 396 681 712 рублей. Ранее считали, что размер сокрытых налогов составляет более 415 млн рублей.
Шишову запросили четыре года лишения свободы. Длительность подобного срока связана с учетом смягчающих обстоятельств в виде возраста и состояния здоровья подсудимого, а также положительных характеристик, наличие медалей, благодарностей и наград за заслуги.
Кроме того, сторона обвинения хочет запретить бывшему руководителю «Мостовика» заниматься выполнением организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на два с половиной года.
Наказание просили частично совместить с приговором Куйбышевского суда от 16 сентября 2016 года, чтобы общий срок составил пять лет лишения свободы, а также заплатить штраф в 300 тыс рублей. 9 июня адвокат Олега Шишова выступит на прениях, а сам подсудимый — 15 июня.