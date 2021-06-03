МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий

«За последние 10 лет мы накопили большой опыт по обеспечению связью и сервисами самых масштабных мероприятий. Помимо опыта работы на Олимпийских и Параолимпийских играх в Сочи, Универсиаде в Казани и других мероприятиях, мы смогли на высочайшем уровне подготовить технологическую инфраструктуру на всех объектах Чемпионата мира по футболу в 2018 году, порадовав гостей качественной связью и интернетом на максимальной скорости. Уверен, что катарские партнеры смогут вывести проведение Чемпионата мира на новый уровень, а мы сможем помочь им опытом и экспертизой. Гордимся, что МегаФон снова внесёт свой вклад в одно из самых масштабных спортивных событий на планете», – комментирует генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.