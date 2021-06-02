Средний размер автокредита в Сибири составил 768 тыс. рублей

Posted 2 июня 2021,, 11:57
Published 2 июня 2021,, 11:57
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Наиболее значимые результаты были достигнуты в рамках стратегического направления развития – автокредитования: за I квартал 2021 года портфель автокредитов вырос на 19% до 3,2 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов также продемонстрировал рост до 1,7 млрд рублей (на 6%).
В 2021 году банк продолжил активное развитие продуктовой линейки для целевой аудитории - автомобилистов. Клиенты РГС Банка получили возможность купить новые автомобилей марки Geely на специальных условиях, за счет субсидирования ставки производителем. Кроме этого, был запущен проект по курьерской доставке дебетовых карт, в том числе Дорожной карты с бесплатным тест-драйвом и повышенным кешбэком в категории «Авто». Это возможность получить не просто банковскую карту, а с ее помощью – доступ в ДБО и к целому перечню продуктов, которые оформляются онлайн.
Сегодня в РГС Банке автовладелец может получить финансирование практически под любые потребности: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку транспорта у дилера и у частного лица, автокредит с остаточным платежом или просто кредит наличными на покупку авто. Покупатель вправе выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, - от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы. Кроме этого, РГС Банк предложил автовладельцам ряд сервисных партнерских продуктов, которые могут быть интересны на любом этапе владения автомобилем и в рамках day-to-day активности.
Средняя сумма автокредита в РГС Банке, оформленного в СФО в I квартале 2021 года, составила 768 тыс. руб. рублей на срок 4 года 9 месяцев, в том числе 1,2 млн рублей - на новую машину и 669 тыс. рублей на авто с пробегом. Наиболее популярными моделями, оформляемыми в кредит, стали: Kia, Hyundai, Volkswagen – среди новых и Toyota, Nissan Lexus – среди подержанных авто.
Сеть банка в Сибирском Федеральном округе представлена 51 точкой продаж в формате классических отделений и офисов на базе крупнейших автосалонов и дилерских центров во всех регионах округа. Кроме этого, РГС Банк продолжает трансформацию банковской региональной сети в направлении «легких» беcкассовых офисов обслуживания в формате пит-стопов. В них посетили могут оформить весь спектр финансовых продуктов и сервисных услуг партнеров, а в ближайшем будущем получат возможность завершить цифровые продажи от онлайн-агрегаторов и даже провести сделку с финансированием покупки автомобиля.
РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Сеть кредитной организации охватывает 88 городов в 64 субъектах России. Банк обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+». Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, ММВБ и др. www.rgsbank.ru