Средний размер автокредита в Сибири составил 768 тыс. рублей

Сегодня в РГС Банке автовладелец может получить финансирование практически под любые потребности: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку транспорта у дилера и у частного лица, автокредит с остаточным платежом или просто кредит наличными на покупку авто. Покупатель вправе выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, - от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы. Кроме этого, РГС Банк предложил автовладельцам ряд сервисных партнерских продуктов, которые могут быть интересны на любом этапе владения автомобилем и в рамках day-to-day активности.