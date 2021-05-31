ОК запустили виртуальные экскурсии по музеям Финляндии с аудиогидами от звезд

Первые пять картин из новой коллекции аудиогидов находятся в центральном художественном музее Финляндии «Атенеум». В нем хранится самый большой в стране фонд произведений искусства, насчитывающий более 20 тысяч экспонатов. Среди них картина «Пожог» Ээро Ярнефельта, видного представителя «Золотого века» финской живописи, аудиогид к которой озвучил певец Илья Лагутенко. Картина стала главной и самой известной работой художника. Также в подборку «Мы в музей» вошли работы Туве Янссон «Мистический пейзаж», Хуго Симберга «Раненый ангел», Фердинанда фон Вригт «Бьющиеся глухари» и Альберта Эдельфельта «Мальчики у воды» — о которых расскажут музыканты ST, Андрей Запорожец, Билли Новик и журналист Эррка Микконен.