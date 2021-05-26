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Posted 26 мая 2021,, 09:00

Published 26 мая 2021,, 09:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

СМИ прочат героя России Перминова в сенаторы от Омской области

26 мая 2021, 09:00
В сети появилась информация о возможном выдвижении героя России, омича Дмитрия Перминова на пост сенатора от Омской области в Госдуме РФ. Версию об этом выдвинули «Коммерческие вести».

Предполагается, что Перминов займет место Виктора Назарова, которого недавно назначили гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Север». Однако перед назначением Перминову нужно будет стать депутатом регионального Законодательного собрания.

Издание уточняет, что кандидатуру Перминова поддерживает федеральный центр. К 8 июня он должен войти в первую тройку кандидатов по общему списку «Единой России» без праймериз. Но этого может и не произойти, — все зависит от результатов тайного голосования регионального парламента.

Ранее в первую тройку кандидатов «ЕР» по общему списку в омское Законодательное собрание входили лидер реготделения «Единой России» Вадим Бережной, глава фракции «ЕР» в Заксобрании Александр Артемов и мэр Омска Оксана Фадина.

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