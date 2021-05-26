СМИ прочат героя России Перминова в сенаторы от Омской области

Posted 26 мая 2021,, 09:00
Published 26 мая 2021,, 09:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Предполагается, что Перминов займет место Виктора Назарова, которого недавно назначили гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Север». Однако перед назначением Перминову нужно будет стать депутатом регионального Законодательного собрания.
Издание уточняет, что кандидатуру Перминова поддерживает федеральный центр. К 8 июня он должен войти в первую тройку кандидатов по общему списку «Единой России» без праймериз. Но этого может и не произойти, — все зависит от результатов тайного голосования регионального парламента.
Ранее в первую тройку кандидатов «ЕР» по общему списку в омское Законодательное собрание входили лидер реготделения «Единой России» Вадим Бережной, глава фракции «ЕР» в Заксобрании Александр Артемов и мэр Омска Оксана Фадина.