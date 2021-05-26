СМИ прочат героя России Перминова в сенаторы от Омской области

Издание уточняет, что кандидатуру Перминова поддерживает федеральный центр. К 8 июня он должен войти в первую тройку кандидатов по общему списку «Единой России» без праймериз. Но этого может и не произойти, — все зависит от результатов тайного голосования регионального парламента.