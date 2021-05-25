На Лебединском горно-обогатительном комбинате появится частная LTE-сеть

«Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально интегрированных решений. За счет реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развернутых на предприятии сетей, что приведет к снижению затрат», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.